Le Centre d’entraide l’Horizon poursuit sa Campagne Fous Alliés

Le Centre d’entraide l’Horizon, ressource alternative en santé mentale, inaugurait le 24 mai 2017 ses locaux du 52, rue Fraserville à Rivière-du-Loup en tant que nouveau propriétaire de l’immeuble. Un important don de 45 000$ avait alors été remis par monsieur Simon Chartier pour aider l’organisme à faire l’acquisition de la bâtisse.

L’organisme lançait à ce même moment sa Campagne Fous Alliés afin d’amasser des fonds pour engager une nouvelle ressource d'intervention à temps plein et ainsi répondre aux besoins grandissants dans la MRC de Rivière-du-Loup. Nadine Pelland et son équipe souhaitent, à l’aide de partenariats et de dons, amasser un montant total de 100 000$. En date d’aujourd’hui, l’organisme a reçu plus de 60 000$ en contributions.

Déjà, plusieurs entreprises se sont jointes à cette chaîne de générosité, conscientes des besoins urgents en santé mentale : Les Fous Brassant, Animation de l’Est, PixMedia, Servlinks et l’agence TCHIN, Le Café du Clocher, le Centre commercial Rivière-du-Loup, Imprimerie L’Impression, Infodimanche et Home Hardware de Rivière-du-Loup.

Au cours des prochaines semaines, plusieurs capsules vidéo seront diffusées pour sensibiliser les gens à contribuer à la campagne Fous Alliés. La population peut également supporter l’organisme par l’achat de linges à vaisselle et porte-clés vendus dans les endroits suivants : Café du Clocher, La Suite Logique, Les Fous Brassant et le Centre commercial Rivière-du-Loup. Des dons en ligne sont également acceptés à www.lhorizon.ca

DÉGUSTATION

Les Fous Brassant tiendront le lundi 7 mai prochain dès 17h, une dégustation 4 services de bière, fromage et saucisse. En partenariat avec La Boucherie Bégin, l’Agence TCHIN, la Fromagerie Des Basques, la boulangerie Au pain Gamin et le Marché Richelieu, la totalité de la vente des billets sera remise à la campagne Fous Alliés. Les billets sont au coût de 35$ et vous pouvez vous les procurer directement à la microbrasserie Aux Fous Brassant ou au Centre d’entraide l’Horizon au 418-862-2333.

STATISTIQUES ALARMANTES

Personne n’est à l’abri d’un problème de santé mentale. Cela peut toucher un employé, un ami, votre frère, votre mère et même votre enfant. En 2018, 20% de la population, soit une personne sur cinq, souffrira d'un problème de santé et ces chiffres sont grandissants. Le Centre d'entraide l'Horizon a aidé des milliers de personnes à s'en sortir. Prenez part à notre chaîne de générosité et donnez à la campagne Fous Alliés!