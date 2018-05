Artisans en récupération textile recherchés à Rivière-Bleue

En pleine préparation de sa prochaine saison estivale, la Chapelle au Pied-du-Lac à Rivière-Bleue organise une journée-bénéfice qui aura lieu le 24 juin prochain à partir de 13 h 30. Au programme, on note : défilé de mode de vêtements recyclés, exposition et vente de produits artisanaux, atelier de fabrication de marionnettes et de tricots pour les enfants, concours de desserts et souper spaghetti.

Pour faire de cet évènement un réel succès, les organisateurs invitent les artisans et artisanes en récupération textile de la région à participer en tant qu’exposants de leurs créations. On invite également les personnes intéressées à participer au concours de desserts ou à titre de bénévole à contacter les responsables prochainement.

Même si la programmation estivale n’est pas complétée, on peut d’ores et déjà annoncer une activité champêtre et gratuite organisée en collaboration avec l’organisme le Tremplin de Dégelis. La population est ainsi invitée à apporter un lunch et assister à un spectacle tout en chansons donné par les artistes Alain Hurt et Régis Archambault, mardi le 15 mai, à partir de midi à la Chapelle au Pied-du-Lac, au 27 rue St-Pierre (Pied-du-Lac) à Rivière-Bleue.

Aussi, même lieu, samedi le 28 juillet à partir de 13 h 30, un spectacle avec Jérôme Couture, le héros de la Petite Séduction qui, dans le cadre du Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue, prendra le temps de partager son talent avec les festivaliers présents. Les billets pour cet évènement, au cout de 20 $, sont déjà en vente au bureau municipal de Rivière-Bleue. Faites-vite, les places sont limitées.

Pour toute information supplémentaire ou inscription, prière de communiquer avec Ruth Lepage au 418 955-9889 ou à info@chapellepieddulac.com.