Un succès continu pour les 5e cliniques de passeports

Bernard Généreux se réjouit que les cliniques de passeports soient devenues une tradition attendue des résidents de la circonscription. Du jeudi 12 au samedi 14 avril derniers, les citoyens ont fait appel à l’équipe itinérante de bénévoles du député, qui était de passage à Rivière-du-Loup, St-Adalbert et Montmagny. Plus de 485 formulaires ont été remplis en trois jours.



«Nous remarquons que ce ne sont pas tous les citoyens qui sont à l’aise de remplir des formulaires, bien qu’ils anticipent des déplacements à l’extérieur du pays. Après chaque événement, je prends le temps de réévaluer leur pertinence. Il me fait plaisir d’offrir ce coup de main gracieusement, et force est d’admettre qu’il répond à un besoin. Ayant été présent à chacune des cliniques, cela m’a permis de discuter avec les citoyens. Ceux-ci ont alors pu constater la diversité de notre offre de services; qu’il s’agisse de la régularisation d’un dossier d’assurance-emploi, d’immigration, de la sécurité de la vieillesse ou avec l’Agence du revenu du Canada», déclare le député.

Lors des cliniques, ce sont une douzaine de bénévoles qui viennent prêter main forte, afin que les demandes envoyées à Passeport Canada soient complètes et conformes. En tout temps, selon les heures d’ouverture des bureaux, le personnel de circonscription du député peut guider les citoyen(ne)s à travers le processus de demandes de passeports. Lorsque la situation du requérant ou de sa famille est particulière, soit en cas de garde partagée des enfants entre autres ou lorsque le passeport a été perdu ou endommagé, il est d’ailleurs préférable de prendre rendez-vous avec le personnel.

À l’automne 2018 auront lieu les prochaines cliniques, les détails seront communiqués au cours des mois à venir ce sujet.

Pour de plus amples renseignements veuillez contacter le 1800-668-1280 pour la région de Rivière-du-Loup ou le 1855-881-9876 pour la région de Montmagny.