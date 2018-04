Une autre tempête printanière attendue au Bas-Saint-Laurent

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques. Une autre tempête printanière est attendue dans la région de lundi à mardi. Les écoles primaires et secondaires des secteurs de La Pocatière et de Saint-Pascal dont celle de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, sont fermées pour l'après-midi. Les cours sont aussi suspendus à Notre-Dame-du-Portage, Saint-André et à l'école secondaire de Rivière-du-Loup.

Les écoles de la région de Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques demeurent ouvertes. Une perturbation météorologique en provenance du sud-ouest du Québec s'approche graduellement du Bas-Saint-Laurent. Elle pourrait provoquer un mélange de grésil et de neige accompagné de forts vents. De la poudrerie pourrait être ainsi causée par endroits. La neige devrait se transformer en pluie verglaçante lundi en soirée. Des précipitations de 2 à 10 mm de verglas sont prévues jusqu'à mardi soir. Entre 5 et 10 cm de neige devraient également tomber dans le secteur de Rivière-du-Loup dans la journée de mardi.

Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et dangereuses. Un avertissement de pluie verglaçante est émis lorsque de la pluie tombe pendant que les températures sont inférieures à zéro, ce qui occasionnera des accumulations de verglas. Les automobilistes devront faire preuve de prudence et être prêts à composer avec des conditions routières hivernale. La neige et le verglas pourraient ralentir les déplacements.