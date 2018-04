Lancement d’une campagne pour mettre en lumière les bénévoles louperivois

La Ville de Rivière-du-Loup souligne la Semaine de l’action bénévole en lançant une nouvelle campagne pour mettre en lumière l’important travail des bénévoles, qui œuvrent quotidiennement au mieux-être de la collectivité louperivoise.

Panneaux d’affichage en ville et soirée reconnaissance seront notamment conjugués à une campagne sur les médias sociaux, où ils sont invités à sortir de l’ombre et s’afficher avec fierté.

L’engagement des bénévoles au sein des différents organismes donne de l’énergie è la collectivité et contribue sans conteste à la vitalité du milieu. Leurs actions font en sorte que les activités proposées ici sont nombreuses et de grande qualité. La campagne souhaite contribuer à animer la flamme du bénévolat auprès de ceux qui n’auraient jamais encore tenté l’expérience et de valoriser ceux qui s’impliquent.

Depuis le 13 avril, les citoyens pourront donc remarquer une série de six panneaux installés aux quatre coins de la ville, mettant en vedette des gens de chez nous. Ils seront en place pour une période de 15 jours et lancent officiellement les festivités de la Semaine de l’action bénévole, qui se tient partout au Québec du 15 au 21 avril.

Les bénévoles sont par ailleurs invités à afficher avec fierté leur engagement, en ajoutant un cadre à leur photo de profil Facebook. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur sa page personnelle et positionner le curseur sur sa photo de profil, sans cliquer. L’option «Mettre à jour» apparait alors, que l’on peut sélectionner pour ensuite «Ajouter un cadre». On peut trouver les versions féminine et masculine du cadre personnalisé en cherchant tout simplement RDL ou Rivière-du-Loup.

Au cours des prochains jours, la Ville tiendra notamment une cérémonie de reconnaissance dans le cadre d’un 5 à 7, où près de 200 convives sont attendus. «Cette façon unique et originale de reconnaitre et de faire connaitre le travail bénévole des gens d’ici a été reprise en 2018. Nous voulions que la population constate l’importance de l’engagement de nos citoyens et qu’elle réalise tout le travail accompli pour que notre ville demeure un milieu où il fait bon vivre», souligne la mairesse, Sylvie Vignet.

Les personnes choisies pour la campagne imprimée représentent toutes les sphères d’implication du milieu. Tant les organismes sportifs, culturels que communautaires sont représentés dignement par ces bénévoles dynamiques et enjoués.