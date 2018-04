Kim Auclair, présidente d’honneur de la 43e soirée du mérite étudiant

Kim Auclair sera la présidente d’honneur de la 43e Soirée du mérite étudiant du Cégep de Rivière-du-Loup présentée par la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, qui se déroulera le 26 avril à 19 h 30, au Centre culturel Berger. Entrepreneure, blogueuse et conférencière, Mme Auclair est présidente de Niviti, entreprise qui produit et diffuse des contenus visant à développer les compétences entrepreneuriales des individus.

Elle a étudié au programme Graphisme entre 2004 et 2007. Parallèlement à ses études, elle a fondé une première entreprise, Mikimia, spécialisée en graphisme, dans laquelle elle jette un premier regard sur l’entrepreneuriat et les compétences qui s’y rattachent. En 2005, elle démarre MacQuébec, une communauté d’utilisateurs de produits Apple, aujourd’hui coopérative de solidarité visant le développement de diverses compétences reliées au monde numérique.

En 2011, alors qu’il devient possible de vivre de la gestion de communautés en ligne, Kim Auclair met de l’avant l’expertise développée afin de se faire connaitre comme référence dans ce domaine en créant à Québec l’entreprise Niviti, spécialisée en développement de contenu et soutien aux entrepreneurs. Installée dans l’arrondissement de Beauport à Québec, l’entreprise offre depuis 2014 l'Espace Niviti, un espace de travail partagé en location selon la formule coworking, destiné principalement aux travailleurs autonomes et aux entreprises en démarrage.

Kim Auclair est aussi à la barre de l'émission de radio Dans la tête des entrepreneurs à CKRL 89,1 en plus d’être l’auteure du livre Dans la tête d'une entrepreneure - mes débuts en affaires (Éditions Propulse, 2017).

La Soirée du mérite étudiant permet au Cégep de Rivière-du-Loup de rendre hommage à ses étudiantes et étudiants en soulignant leurs efforts et leur engagement avec l’attribution de bourses dans les domaines scolaire, sportif, culturel, communautaire et social.