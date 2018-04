Le système de réfrigération du Centre Premier Tech sera changé d’ici un an

Le 15 septembre dernier, la demande de la Ville de Rivière-du-Loup concernant le projet remplacement du système de réfrigération du Centre Premier Tech a été recommandée par le ministère de l’Éducation. Le cout total de ces travaux est estimé à un peu plus de 2,3 M$ et l’aide maximale recommandée par le gouvernement du Québec est de 1 M$.

Du côté de la Ville de Rivière-du-Loup, on confirme que la rédaction des devis d’appel d’offres pour les professionnels (ingénieurs) est en cours. Selon le directeur du Service loisirs, culture et communautaire, Benoit Ouellet, l’objectif est d’aller en appel d’offres au début de 2019 et de commencer les travaux d’ici un an, en avril 2019. L’aide financière qui pourrait être accordée s’inscrirait dans le Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling.

En 2013, le système de réfrigération du Stade de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup, situé tout près, avait été remplacé et la toiture avait été mise aux normes, nécessitant un investissement d’environ 3 M$. Les travaux avaient duré de mai à septembre 2013.

Il s’agit du même principe, mais cette fois il sera appliqué au Centre Premier Tech, construit en 2005. «Lors de la construction du bâtiment, nous avions fait faire des analyses par le gouvernement fédéral. Il s’est avéré que le système qui a été choisi était le plus avantageux et avait un meilleur rapport qualité-prix, même en sachant qu’il faudrait le remplacer après une quinzaine d’années. On le changera pour un système au CO2», explique M. Ouellet. Ce dernier souligne que la mise en place du programme de subvention coïncide bien avec la durée de vie estimée du système de réfrigération du Centre Premier Tech.

Le directeur du Service des loisirs, culture et communautaire souligne que le délai entre l’annonce de la subvention, les appels d’offres et la livraison des équipements ne permettait pas une exécution de ces travaux à l’été 2018. Réaliser les travaux à partir d’avril 2019 évitera d’empiéter sur la période d’activités sportives hivernales qui se tiennent généralement au Centre Premier Tech.