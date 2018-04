Opération Enfant Soleil remet 51 250 $ au KRTB

Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, les porte-paroles d’Opération Enfant Soleil, Étienne Boulay et Anick Dumontet, ont remis 51 250 $ au CISSS du Bas-Saint-Laurent, soit 2 308 $ au Centre hospitalier de Trois-Pistoles, 6 746 $ à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac, 16 118 $ à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et 26 078 $ au Centre hospitalier régional du Grand-Portage.

À ce jour, un montant de 1 782 945 $ a été attribué dans la région du Bas-Saint-Laurent afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants ainsi qu’une qualité de vie optimale en période d’hospitalisation grâce à l’aménagement d’espaces favorables à leur guérison.

ENFANT SOLEIL

Kory-Antony Roy-Lagacé de Rivière-du-Loup, 15 ans, est l’Enfant Soleil du Bas-Saint-Laurent. À la naissance de Kory-Antony, les médecins détectent une masse sur l’un de ses poumons, et constatent que son autre poumon n’est pas complètement formé. Le poupon souffre énormément. Les spécialistes annoncent aux parents que leur petit est atteint d’une maladie inconnue qui affecte son système immunitaire. Durant plusieurs années, Kory-Antony doit lutter contre des infections virales et bactériologiques diverses et subit des fractures douloureuses. Des diagnostics de bradycardie, d’hypotension orthostatique et d’hypersomnolence se confirment. Avec l’appui incroyable de sa famille et son courage, Kory-Antony traverse les épreuves et réussit même à vivre sa passion pour le hockey. Il est heureux de partager son vécu et de montrer sa résilience envers la maladie.

Les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 17 juin lors du Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d’ExpoCité à Québec.

ÉQUIPEMENTS

Au Centre hospitalier de Trois-Pistoles, la somme octroyée servira à l’achat d’un tire-lait Symphony qui inclut une carte du Programme d’initiation Sympho. À l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac, la somme remise permettra l’achat d’un bilicheck, un appareil qui détermine le taux de jaunisse chez le nouveau-né, ainsi que de deux balances pédiatriques avec mallette. À l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, l’octroi reçu permettra l’acquisition d’un moniteur cardiaque, d’un tire-lait, d’une chaise multifonction et de trois sphygmomanomètres servant à mesurer la pression artérielle.

Au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, un montant de 2 954 $ permettra l’achat d’un nécessaire pour ponction intraosseuse ainsi que de logiciels et d’outils pédiatriques d’évaluation de la santé mentale. De plus, afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau‐nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) offriront chacun la somme de 11 560 $. Cet octroi servira à l’achat d’un moniteur cardiaque, d’un système de harnais de transfert de type Pitsi, qui permet une installation sécuritaire du nouveau-né ou prématuré dans l’isolette pour le transport en ambulance ou par avion, ainsi que d’un saturomètre portable et d’un moniteur à signes vitaux.