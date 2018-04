La Fondation du Cégep remet 25 bourses

La Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup a remis le 20 mars dernier, 25 bourses de 300 $ à des étudiantes et étudiants du Cégep pour les encourager dans la poursuite de leurs objectifs scolaires et personnels.

Ces candidats ont été retenus en fonction de leur engagement, de leur détermination et de la réussite de leurs études à la session d’automne 2017. Depuis maintenant plus de quinze ans, 315 boursiers ont pu bénéficier de ce programme.

Rappelons que la Fondation retourne chaque année plus de 15 000 $ dans la communauté collégiale sous forme de bourses d’études, d’encouragement à la réussite, de dépannage alimentaire et d’appui monétaire à des projets méritants.

Sur la photo première rangée : Sylvie Rossignol (attachée d’administration – résidence et aide financière au Cégep), Marianne Guignard (Graphisme), Camille Marin (Intervention en loisir), Roxanne Cyr (Arts, lettres et communication), Susy Beaulieu (Soins infirmiers), Jessie Ouellet (Soins infirmiers), Roxanne Dumont (Soins infirmiers), Lydia Duchesne (Éducation à l’enfance), Joanie Levesque-Jomphe (Sciences humaines) et Stéphanie Lagacé (Soins préhospitaliers d’urgence).

Deuxième rangée : Sandra Landry (Intervention en loisir), Elijah Bélanger (Arts visuels), Laurence Déraspe (Arts visuels), Miguel Hudon (Graphisme), Marc-Alexandre Hallé (Intervention en loisir), Jeffrey Ayotte (Soins infirmiers), Maude Laprise (Soins infirmiers), Kevin Deplanche (Électronique industrielle), Jennifer Jones Leblanc (Intervention en loisir), Gwladys Elsa Meli Manfo (Techniques administratives - Comptabilité et gestion), Marily Morin (Arts, lettres et communication) et Mario Landry, président de la Fondation et directeur des Ressources humaines du Cégep de Rivière-du-Loup.

N’apparaissent pas sur la photo : Lydia Boulianne-Lévesque (Intervention en loisir), Kloé Caron (Sciences humaines), Karolane Chenard (Soins préhospitaliers d’urgence), Marie-Claude Dugas (Soins infirmiers) et Véronique Richard (Soins préhospitaliers d’urgence).