Un projet mettant en valeur les artisans du Bas-Saint-Laurent voit le jour

Le 9 avril dernier, une quinzaine d’artisans de la région étaient réunis à la Microbrasserie Aux Fous Brassant, afin de lancer une nouveau projet intitulé Unité Bas-Saint-Laurent.

Incluant des entreprises œuvrant dans les domaines de l’ébénisterie, de la gastronomie, de la bijouterie et des produits de beauté, Unité Bas-Saint-Laurent aura comme objectif de présenter la diversité et la richesse de l’offre artisanale de la région.

Le projet misera sur du marketing numérique croisé et la création d’une nouvelle plateforme web. «En 2018, la réussite du modèle d’affaires d’un artisan ne peut plus dépendre majoritairement de la qualité de ses produits. Pour faire rayonner ce que le Bas-Saint-Laurent a de meilleur à offrir, nous devons être capable de faire notre marque sur le web», explique l’instigateur du projet, Mathieu Dumulon-Lauzière.

Unité Bas-Saint-Laurent, offrira du contenu audiovisuel et photographique promouvant ses partenaires et leurs produits à partir du mois de juin. Le tout sera publié sur Facebook et Instagram.

Créée en octobre 2017, l’équipe d’Unité Bas-Saint-Laurent est composée du vidéaste David Falardeau, du programmeur Sébastien Lemieux, de la graphiste Geneviève Lavoie, de la photographe Julie Houde-Audet et du stratège numérique Mathieu Dumulon-Lauzière.