Chantier Davie : un potentiel très intéressant pour des sous-traitants d’ici

En juin prochain à Rivière-du-Loup, Chantier Davie Canada, en collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup, tiendra une journée à l’intention d’entreprises sous-traitantes potentielles. Le 11 avril, des représentants du chantier maritime étaient en sol louperivois, plus précisément chez TJD Industriel, pour parler du potentiel très intéressant de Chantier Davie.

«Rivière-du-Loup a un tissus industriel développé. Lors de cette journée, nous détaillerons tous les besoins que l’on aura», a indiqué Frédérik Boisvert, porte-parole de la direction de Chantier Davie Canada. Celui-ci a noté que l’entreprise est en négociation avec le gouvernement du Canada pour l’obtention des contrats de quatre brise-glaces. Actuellement, elle a en chantier deux traversiers pour le secteur de Tadoussac.

«Nous livrons des bateaux parmi les moins chers au pays», a-t-il ajouté, un message que M. Boisvert a adressé également au caucus libéral du Canada. Chantier Davie Canada espère obtenir des contrats du gouvernement fédéral dans le cadre de son programme de maintien et de renouvèlement de la flotte de la Marine et de La Garde côtière.

Jean Després, président de TJD Industriel, a indiqué que son entreprise travaille déjà avec Chantier Davie. «Nous avons une belle collaboration avec eux, dans des contrats que l’on a fait et pour ceux à venir. Nous avons notamment réalisé des rampes pour des traversiers et des composantes mécano soudées», a-t-il mentionné. TJD Industriel compte 43 employés dont quatre d’entre eux travaillent à l’année sur des pièces pour Chantier Davie.

On notait également la présence du président de l’Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada, Pierre Drapeau. «Le nouveau Chantier Davie est le seul chantier maritime canadien à avoir construit un navire depuis les débuts de la Stratégie nationale de construction navale grâce aux fournisseurs du Québec», a-t-il mentionné.

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, a souligné que la ville louperivoise et la région du Bas-Saint-Laurent ont grandement bénéficié de la relance du plus grand chantier maritime canadien depuis 2012 par le biais des fournisseurs et employés de Chantier Davie situés sur leur territoire. «Ce sont au total près de 4 millions de dollars en contrats et emplois hautement rémunérés», a-t-elle précisé.

«Il y a dans les projets du nouveau Chantier Davie un potentiel exceptionnel dont pourront bénéficier de nombreux entrepreneurs de la région. C’est pourquoi il y aura, à Rivière-du-Loup, une journée organisée pour les fournisseurs du Bas-Saint-Laurent avant l’été, afin que Chantier Davie fasse bien connaitre les besoins qui découlent des commandes à venir», a conclu Mme Vignet.