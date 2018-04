Cure minceur pour la rue Plourde

La réfection de la rue Plourde située dans le parc Cartier à Rivière-du-Loup nécessitera un investissement d'un peu plus de 1 M$ alors que les travaux devraient s'amorcer dès le mois de mai. C'est ce projet qui a été présenté aux citoyens lors d'une séance d'information tenue le mardi 10 avril au Collège Notre-Dame.

Afin de réduire la vitesse, un problème décrié par de nombreux résidents, la rue sera réduite de 15 mètres à 12 mètres de largeur. Dans l'espace libéré, la Ville aménagera une piste multifonctionnelle semblable à celle qui longe la rue Prévost dans le quartier St-Ludger.

VITESSE

En aout dernier, un groupe de propriétaires a fait circuler une pétition dans le but de sensibiliser les élus municipaux à la dégradation du milieu résidentiel et de la qualité de vie de ses résidents. Ils demandaient à la Ville d’instaurer une limite de vitesse à 40 kilomètres à l’heure plutôt que les 50 km/h qui sont actuellement en vigueur. Ils ont obtenu 117 signataires pour 90 résidences situées sur les rues Plourde et des Plateaux.

Le projet présenté mardi ne contient aucune réduction de vitesse, mais face aux nombreuses suggestions citoyennes en ce sens, la mairesse Sylvie Vignet s’est engagée à y voir.

COUTS

Rivière-du-Loup puisera 409 823 $ dans son budget de fonctionnement et devra emprunter 617 323 $ pour un investissement total de 1 027 146 $. Le remboursement annuel sera de 73 300 $ avec et l'impact de taxation est évalué à 7,80 $ pour une résidence moyenne de 189 000 $.