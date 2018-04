Hausse de facture : Hydro-Québec réagit

L'histoire de Michel Bergeron, aux prises avec une facture d'Hydro-Québec de 611,97 $ pour une maison inhabitée a fait réagir. Info Dimanche a reçu plusieurs témoignages, factures à l'appui, de résidents ayant vécu pareille situation. N'en déplaise aux clients de la société d'État, baisser le thermostat limite l'impact d'un hiver froid, mais ne permet pas de réduire significativement sa facture.

À ce propos, Michel Bergeron a reçu de nouvelles explications, mais qui ne l'ont pas entièrement convaincu. «On m'a expliqué que d'avoir mis une température aussi basse (8C) avait laissé entrer de l'humidité qui a fait travailler le thermostat pour conserver une bonne température. Je leur ai dit que j'acceptais les explications, mais je ne suis pas satisfait.»

M. Bergeron s'est dit exaspéré. «Je suis tanné, alors j'achète la paix et je paye. Mais est-ce qu'il me faudra un cours d'ingénierie en chauffage pour comprendre nos factures et les explications d'Hydro ?», s'est-il questionné.

Depuis la parution de l'article initial, le 29 mars dernier, Info Dimanche a reçu de nombreux témoignages de Rivière-du-Loup, de Saint-Alexandre, de Dégelis, mais aussi de Vaudreuil. Dans tous les cas, les maisons étaient inhabitées et le chauffage réduit au minimum. Dans tous les cas, les factures ont atteint des montants de 600 $ ou plus pour deux mois.

HYDRO-QUÉBEC

Du côté de la société d'État, le fautif a rapidement été identifié. On souligne que le froid de cet interminable hiver est responsable d’une hausse de consommation de près de 16 %. Il semble aussi qu’un thermostat laissé trop bas n’entraine pas automatiquement une réduction de la facture, au contraire, plusieurs facteurs entrent en compte.

«D'avoir réduit le chauffage a tout de même limité la hausse, car il y aurait eu un impact plus important sur la facture», a observé Louis-Olivier Batty, conseiller stratégique pour Hydro-Québec. Précisons que le chauffage, pour ceux dont le système est électrique, représente environ 55 % de la facture.

Il faut savoir que la température n’épargne pas l'enveloppe thermique d'une résidence attaquée après plusieurs jours cumulatifs de grands froids. «Ce fut le cas cet hiver. Alors même si le thermostat est bas, le système de chauffage est plus actif pour maintenir la température souhaitée. Le froid finit par entrer», souligne M. Batty.

Le fait de ne pas être présent a donc un impact sur nos résidences. «Si on ajoute l'absence d'occupants, comme l'inutilisation de plusieurs électroménagers tels le poêle et le lave-vaisselle, on ne bénéficie plus de ces sources de chaleur. Il s'agit d'effets croisés», souligne le conseiller stratégique.

Évidemment, la qualité de l’isolation des murs et des combles, le nombre de personnes qui y résident ainsi que des habitudes de chacun ont un impact sur la consommation énergétique.

FACTURE

Le conseiller stratégique d'Hydro-Québec souligne que le service client a augmenté les heures de disponibilité et que le temps d'attente est bas. Il invite donc tout client ayant des questions sur sa facture à communiquer avec eux.