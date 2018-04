Une comédie musicale rassembleuse à l’école secondaire de Rivière-du-Loup

Voir la galerie de photos

Démarré avec 21 élèves l’an dernier, le programme d’Arts de la scène de l’école secondaire de Rivière-du-Loup compte maintenant 50 étudiants participants âgés de 12 à 14 ans, dont 35 danseurs et 15 musiciens. Ils présenteront une adaptation de la comédie musicale «High School Musical» le 9 mai au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Forts de l’expérience acquise lors de la mise en place de la comédie musicale «Cats» l’an dernier, les enseignants Julie Gamache (art dramatique) et Steve Leblond (musique) pouvaient compter à nouveau sur le soutien de Catherine Landry et de son équipe de l’école de danse District Danza pour les chorégraphies. D’autres personnes se sont d’ailleurs ajoutées à l’équipe dont Marie-Amélie Dubé (mise en scène et jeu), Alexandre Lévesque Soucy (chant) et Marilie Bilodeau (interprétation et chant).

«Cette année on peut se permettre de faire beaucoup plus de musique en direct avec un corps de tambours et clairons et tous les instruments à vent selon les pièces choisies», explique Steve Leblond.

Cette comédie musicale se base sur le film «High School Musical», sorti en 2006, qui a propulsé l’acteur Zac Efron sous les projecteurs. Étant donné sa popularité, une franchise en a découlé, dont deux autres films et une adaptation sur scène. «On est plus proche de l’univers des élèves qu’avec «Cats». L’action se déroule dans une école secondaire, il y a diverses gangs qui se forment», explique Julie Gamache.

Les décors de cette production ont été conçus par les élèves de 3e secondaire du programme secondaire-professionnel, sous la supervision de Daniel Paradis. Ils ont été construits au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-L’Avenir, sous la supervision de l’enseignant en charpenterie-menuiserie, Gervais Gagné. Des élèves d’adaptation scolaire ont aussi participé à la peinture des accessoires.

L’an prochain, le volet chant s’ajoutera aux spécialisations musique et danse déjà en place. «Le programme continue d’évoluer avec les années. Nos élèves qui ont commencé en Arts de la scène seront l’an prochain en secondaire 3. On sent qu’on a vraiment le vent dans les voiles et le soutien de l’équipe-école», souligne Mme Gamache.

Pour la directrice de l’école secondaire de Rivière-du-Loup, Sylvie Soucy, l’arrivée du programme Arts de la scène permet à l’établissement de se renouveler et de répondre à la demande des élèves. «À travers leurs passions, on permet d’augmenter la persévérance scolaire. C’est un facteur motivant et valorisant pour eux», ajoute-t-elle.

La comédie musicale «High School Musical» sera présentée le 9 mai à 19 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Les billets sont disponibles en composant le 418-862-8203, auprès des élèves en Arts de la scène ou encore à l’entrée du Centre culturel le soir du spectacle.