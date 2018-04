Pat BBQ fait des flammèches à New York

Pat BBQ n'a pas raté son entrée dans l'univers des compétitions internationales de BBQ professionnel. L'entreprise de Cacouna a atteint la deuxième marche du podium samedi dernier en marge d'une compétition sanctionnée par la KCBS (Kansas City BBQ Society), tenue dans le borough de Staten Island, New York.

À sa première compétition internationale, PAT BBQ s'est hissée au second rang sur 36 équipes, seulement 8 points sur 800 du meneur, lors d’un concours qui consistait à cuisiner quatre viandes (poulet, côtes levées, épaule de porc et poitrine de bœuf).

L’équipe de PAT BBQ était composée de Patrick Couturier et de l’une des plus jeunes recrues du circuit, David Tanguay (Bark Boys QC), 23 ans de Québec. «Depuis deux ans, nous pouvons observer un engouement marqué des Québécois pour le BBQ, plusieurs nouvelles compétitions affichant déjà complet pour cette année», a indiqué Patrick Couturier, très heureux des résultats du week-end dernier dans la Grosse Pomme.

À noter que la toute première compétition professionnelle sanctionnée par KCBS à se tenir au Québec aura lieu le 2 juin, lors du Festival International BBQ – Le Grand Boucan. Pour l'occasion, 24 équipes seront en compétition, dont celle de Pat BBQ.

«Notre première expérience aux États-Unis s'est conclue de manière très positive. Ce genre de compétition met la barre très haute et nous permet de nous dépasser dans nos recettes et nos façons de faire, tout en tirant notre épingle du jeu dans le monde très compétitif du BBQ. Une compétition amateur de BBQ se tiendra aussi à Rivière-du-Loup le samedi 15 septembre, pour laquelle j'aiderai à l'organisation et j'agirai en tant que président d'honneur.»

Fondée en août 2015, PAT BBQ est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans le développement de sauces, d'épices, viandes fumées et côtes levées. Ses produits sont disponibles dans une soixantaine de points de vente, principalement au Québec. Présentement, PAT BBQ figure au tout premier rang canadien du classement CBBQS, la Canadian BBQ Society.