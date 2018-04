Place aux sciences à l’école secondaire de Rivière-du-Loup

Plus d’une cinquantaine d’étudiants du programme d’éducation internationale (PÉI) de 1ère secondaire à l’école secondaire de Rivière-du-Loup présentaient le 9 avril en après-midi leur travail de recherche dans le cadre d’une Expo-sciences destinée aux élèves de 6e année de l’école Joly.

Les étudiants ont ainsi dû développer leurs sujets de présentation et faire les recherches avant d’exposer le résultat dans divers kiosques. Ils touchaient d’ailleurs plusieurs domaines des sciences, que ce soit la biologie, les sciences de la terre, de l’environnement, la physique, la chimie et même l’astrologie, selon leurs champs d’intérêts. En blocs de huit minutes, les élèves du secondaire exposaient leurs découvertes en équipe devant les plus jeunes.

«C’est une manière à la fois de promouvoir les sciences et de préparer les étudiants du programme à faire des travaux de recherche en vue de leur projet personnel de fin de parcours au PÉI», explique l’enseignant Alain Renaud. Cette activité intégrait d’ailleurs trois pôles majeurs du programme, soit la conception d’un évènement, un aspect de création et l’essai devant les pairs.

M. Renaud souhaite répéter cette expérience avec ses étudiants au programme d’éducation internationale à la fin du mois d’avril ou encore au début du mois de mai, cette fois devant d’autres élèves des écoles primaires voisines. Les parents pourraient également être invités.