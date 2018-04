Rivière-Bleue souhaite la bienvenue à 43 nouveaux résidents

Comme le veut maintenant la tradition, la Municipalité de Rivière-Bleue a accueilli ses 43 nouveaux arrivants de la dernière année au cours du souper spaghetti du Club Optimiste le 7 avril dernier.

Au total, 16 familles comptant 35 personnes ont choisi Rivière-Bleue comme milieu de vie dans la dernière année. Huit familles riveraines ont aussi eu la chance d’accueillir un nouveau-né. Au cours de l’année, toutes ces personnes ont reçu diverses informations sur les services offerts à Rivière-Bleue ainsi qu’un cadeau de bienvenu. Le souper est l’occasion de les présenter à la population.

«Il est toujours intéressant pour une communauté d’accueillir de nouveaux citoyens. Quand en plus, un comité d’accueil s’applique à leur souhaiter la bienvenue, on constate qu’ils deviennent des gens engagés et fiers de leur village. On est donc doublement gagnant !», souligne le maire, Claude H. Pelletier.

Si vous connaissez des nouveaux arrivants, faites-en part au comité d’accueil en composant le 418 893-5559 poste 4805. Les bénévoles se feront alors un plaisir d’aller leur souhaiter la bienvenue.