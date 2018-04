Avril : mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson

Pour plusieurs milliers de Québécois, le mois d’avril rime avec le mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson. Au Québec seulement, plus de 25 000 personnes vivent avec la maladie de Parkinson et en comptant les proches aidants, ce sont plus de 100 000 personnes qui sont touchées. La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente.

Chez Parkinson Québec, nous pensons que les personnes touchées par la maladie de Parkinson ne devraient pas faire face à la maladie seules et que bien accompagnées, elles peuvent poursuivre une vie pleine et entière.

Membre du réseau Parkinson Québec, Parkinson Bas-Saint-Laurent partage et soutien cette vision en offrant des services d’information et de soutien aux personnes touchées par la maladie de Parkinson. Tout comme les autres membres du réseau québécois, Parkinson Bas-Saint-Laurent contribue également à la recherche en organisant des activités de financement avec des partenaires tel le fameux Tournoi de golf Coop Purdel / Parkinson qui aura lieu le samedi 25 août prochain.

En 2018, nous croyons toujours aussi fortement que l’entourage est primordial dans la façon de vivre avec maladie de Parkinson au quotidien. Par conséquent, nous souhaitons renforcer la mise à disposition d’informations, d’outils et de ressources pour les proches aidants, à travers, notamment le Mouvement d’appui : les classes virtuelles et les groupes d’entraide.

Dans le cadre du mois de la sensibilisation, nous vous invitons à découvrir la nouvelle vidéo «Unir nos forces» qui souligne l’accompagnement de Parkinson Québec. Les personnes vivant avec la maladie de Parkinson rencontrent des défis quotidiens. Le Défi Vélo, par la pratique de l’exercice, leur donne confiance pour être plus forts. Pour découvrir la vidéo : parkinsonquebec.