Sobriété du Canada, organisme communautaire de prévention des problèmes reliés à la consommation d’alcool, de médicaments et d’autres drogues, tient sa campagne annuelle d’information du 8 au 14 avril 2018. Pour l’occasion, deux dépliants produits dans les années antérieures ont été mis à jour et réimprimés.

Le premier s’intitule «Les boissons énergisantes : Oui ? Non ? Peut-être ?» Ce dépliant s’adresse aux adolescents et aux jeunes adultes. Il fait d’abord le point sur ces boissons et leurs effets. Un second volet touche particulièrement le mélange boissons énergisantes - alcool. Enfin, un dernier volet fait appel au jugement des jeunes quant à une consommation modérée et responsable. Il est à noter que ce dépliant s’adresse aux personnes qui consomment déjà des boissons énergisantes. On peut consulter la version révisée de ce dépliant dans la section «Prévention» à l’item «Boissons énergisantes».

Le deuxième s’intitule «Alcool et autres drogues : avant de frapper le mur.» Ce dépliant s’adresse aux adolescents et jeunes adultes qui consomment régulièrement et/ou de façon excessive de l’alcool ou d’autres drogues. Il énumère d’abord les principaux comportements à risque et invite le consommateur à se situer. Il explique ensuite comment se développe la dépendance et comment trouver des solutions pour éviter d’y arriver. Il incite enfin l’individu à se faire aider au besoin et énumère diverses ressources en ce sens.

Sobriété du Canada invite toute personne ou organisme intéressés par ce sujet, à se procurer un ou plusieurs exemplaires de ces dépliants en contactant le comité régional de Rivière-du-Loup (418-862-7765), ou encore le secrétariat général à Québec (418-523-7333, adresse courriel: sobcan@oricom.ca.) Pour plus d’informations, consultez le site Internet de l’organisme (www.sobcan.com) à la section «Prévention/Boissons énergisantes» et «Prévention/Jeunes 12-20 ans».