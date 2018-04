Prévenir la détresse psychologique chez les jeunes

La Fondation Jeunes en Tête visitera au cours des deux prochaines semaines des écoles secondaires de la région, pour sensibiliser les jeunes à la dépression. Des animateurs du programme Solidaires pour la santé mentale s’arrêteront notamment à Trois-Pistoles, Témiscouata-sur-le-Lac, Dégelis et Rivière-du-Loup.

Quatre animateurs iront à la rencontre des élèves du 3e, 4e et 5e secondaire, de leurs parents et du personnel scolaire pour les sensibiliser aux maladies mentales, et plus particulièrement, aux signes et aux symptômes de la dépression chez l’adolescent(e).

Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), on estime qu’entre 5 à 10 % des adolescents feront une dépression, une maladie qui se soigne bien, mais lorsque non traitée, peut engendrer des pensées suicidaires. L’OMS constate que la dépression touche de façon disproportionnée les adolescents et les jeunes adultes et rappelle que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans.

Les 17 et 18 avril, des animateurs seront à l’École secondaire de Trois-Pistoles, le 19 avril à l’École secondaire de Cabano, le 20 avril à celle de Dégelis, du 23 au 25 avril au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir de même que les 26 et 27 avril à l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Quatorze écoles seront ainsi visitées gratuitement au Bas-Saint-Laurent. Depuis la création du programme Solidaires pour la santé mentale en 1998, la Fondation Jeunes en Tête a visité 33 écoles, offert 790 animations et sensibilisé plus de 37 193 jeunes et adultes dans le Bas-Saint-Laurent.