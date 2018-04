Écoles fermées dans le secteur des Basques

Pour une deuxième journée consécutive, la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a suspendu les cours dans les écoles de la région des Basques pour la journée en raison des mauvaises conditions climatiques.

Les écoles touchées par cette mesure sont l'école April de Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Clément, la Maison familiale rurale, Saint-Cyprien, Sainte-Rita, Sainte-Marie, Chanoine-Côté, L'Envol, L'Oiseau-Chanteur, de la Joie, des Rayons de Soleil, Gérard-Raymond, Litalien, l'École secondaire de Trois-Pistoles et le Centre d'éducation des adultes et le Centre de formation professionnelle.

Les services de garde demeurent ouverts sauf à Saint-Clément, Sainte-Françoise et Saint-Mathieu-de-Rioux. À noter que toutes les écoles de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs du secteur de Témiscouata sont ouvertes. Les activités se déroulent aussi normalement sur tout le territoire de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

» Pour plus d'informations, consultez notre section Info-Tempête.

MÉTÉO

Une alerte météorologique d'Environnement Canada est toujours en vigueur pour la région de Rimouski et Le Bic. Des bourrasques de neige sont prévues en raison des vents forts. Sous ces bourrasques, la visibilité pourrait être grandement réduite et l'effet combiné des vents et de la poudrerie pourrait créer des accumulations de neige rapidement.

ÉTAT DES ROUTES

Sur l'autoroute 20 et la route 132 entre Rivière-du-Loup et Rimouski, la chaussée est enneigée et la visibilité est réduite. La situation est la même sur la route 185 entre Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Dégelis et sur la route 232 de Lac-des-Aigles à Rimouski.