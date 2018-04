Conférence : le loisir d’un point de vue sociologique

Les départements de Sciences humaines et de Gestion et intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup invitent la population à une conférence-discussion traitant du loisir d’un point de vue sociologique, donnée par Gilles Pronovost, professeur au Département d’études en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières. La rencontre se tiendra le mardi 10 avril, de 13 h à 14 h 30, au local G-0011 du Cégep.

Deux angles d’analyse seront principalement abordés lors de cette conférence. Tout d’abord, il sera démontré comment il est possible de ceinturer et d’approfondir les dimensions fondamentales du loisir en y posant un regard proprement sociologique. Ensuite, on s’interrogera sur la façon dont une étude sociologique du loisir permet de mieux comprendre la société québécoise contemporaine.

D’autres aspects seront également traités, de manière plus spécifique, comme l’évolution du système des valeurs et la place qui est accordée au loisir, les conséquences du loisir sur les comportements quotidiens, les transformations des rapports au temps et les conclusions qu’on peut en tirer pour l’avenir du métier de «travailleur en loisir».

M. Pronovost a notamment publié, aux Presses de l’Université du Québec l’ouvrage «Comprendre les jeunes aujourd’hui : Trajectoires, temporalités» (2013), «Que faisons-nous de notre temps? Vingt-quatre heures dans la vie des Québécois – Comparaisons internationales» (2015) et «Loisir et société - Traité de sociologie empirique» (3e éd., 2017).