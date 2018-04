Écoles fermées dans la région

En raison des mauvaises conditions climatiques, les cours sont suspendus toute la journée pour les élèves des écoles primaires et secondaires des commissions scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs. Le Cégep de Rivière-du-Loup a aussi suspendu les cours aujourd'hui à partir de midi.

Les centres de formation professionnelle et les points de service e la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup sont également fermés. Le Collège Notre-Dame a aussi suspendu ses cours pour la journée. Pour le moment, les services de garde de la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup demeurent ouverts, sauf à Sainte-Louise, Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme et Saint-Denis. Les services de garde de la CS du Fleuve-et-des-Lacs sont ouverts à l'exception de Lac-des-Aigles, Packington, Pohénégamook (École St-Joseph), Saint-Clément, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu et Saint-Michel-du-Squatec.

» Pour plus d'informations, consultez notre section Info-Tempête.

MÉTÉO

Une alerte de tempête hivernale émise par Environnement Canada est d'ailleurs en vigueur pour les secteurs de Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup et les Basques. Une accumulation de neige de 25 à 35 centimètres de neige est attendue d'ici jeudi matin. Des quantités plus importantes sont à prévoir en terrains montagneux.

La neige combinée aux vents forts pourrait causer de la poudrerie et des conditions dangereuses sur le réseau routier. On pourrait également recevoir de la pluie verglaçante dans les régions situées près du fleuve Saint-Laurent aujourd'hui.