La caserne des compromis

De l’aveu même du directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé, la nouvelle caserne louperivoise sera celle des compromis. Ce sont ces «accommodements» qui ont été présentés le mardi 3 avril aux citoyens lors d’une séance d’information portant sur le réaménagement de l’édifice Rosaire-Gendron et de la caserne de pompiers.

Une visite des lieux s’est avérée révélatrice des maux qui affectent l’édifice Rosaire-Gendron. Le bâtiment n’est pas seulement vétuste, il est mal en point. Le béton est pourri, de l’eau coule du toit, les portes de garage sont trop étroites et limitées en hauteur.

Dans la partie sud, au premier niveau, des années d’entreposage de camions à sel ont mis à mal la structure de béton. Au plafond, des draps de plastique évitent de se faire tremper par l’eau qui s’y échappe. On y voit même des stalactites, formées d’un mélange d’eau et de sel.

«Nous avons entreposé un camion incendie ici, en un an, il en a vieilli de 10. Nous n’avons pas le choix, on rase et on recommence», raconte Éric Bérubé. Deux mètres au-dessus de sa tête, un couvercle de plastique recueille l’eau qui s’égoutte du plafond et qui est ensuite récupérée par un petit tuyau.

Pour ceux qui ont eu la chance de visiter la vieille prison d’Alcatraz dans la baie de San Francisco, Rosaire-Gendron en rappelle la décrépitude. Peinture décollée, infiltration d’eau, fissures, rouille, le filage électrique d’une autre époque, l’absence de ventilation… le portrait de ces années de rapiéçages n’est pas rose. Pourtant, c’est cet édifice qu’a choisi la Ville pour héberger sa caserne incendie.

«Regardez la grandeur de ce bâtiment, on ne peut pas le laisser vide. De toute façon, il faut le sécuriser. Rosaire-Gendron doit répondre aux normes sismiques, ces travaux-là viennent en fait nous permettre d’implanter la caserne à moins de frais, environ la moitié de la partie sud du garage, on profite de ça», répond Éric Bérubé.

La future caserne 14 sera dotée d’une aire de vie moderne, avec la présence de dortoirs, d’un salon et d’une cuisine. Un SAS de décontamination à pression négative viendra aussi assurer la sécurité des pompiers. Le nouveau garage dédié aux véhicules d’urgence sera entièrement reconstruit afin de répondre aux besoins actuels et futurs.

«Au-dessus du garage, le toit qui se trouve à la hauteur de la rue Lafontaine pourra héberger jusqu’à 10 véhicules de la Sûreté du Québec. Nous, on demande le réaménagement de la chaussée du côté est. Les nouvelles portes seront standard à 14 pieds», précise le directeur du SSIRDL.

COMPROMIS

Actuellement, là où le SSIRDL abrite ses véhicules d’intervention n’est même pas digne du mot garage. Si l’on peut critiquer le choix de demeurer à Rosaire-Gendron, on ne peut nier l’évidence d’agir. Ce n’est pas une caserne qu’Info Dimanche a eu l’occasion de visiter, mais un taudis.

«C’est la seule façon économique de rester ici, lance le directeur du SSIRDL. Les compromis, c’est l’étroitesse des lieux, il faut bien choisir l’emplacement des véhicules. Par contre, nous conservons notre emplacement qui est central, à proximité des portes que sont St-Ludger, l’autoroute 85 et Fraserville.»

Éric Bérubé insiste, ce n’est pas une caserne de luxe. «C’en est une de compromis au niveau financier, de l’espace, de la structure, mais ce dont nous nous sommes assurés, c’est que ça réponde au besoin des 20 prochaines années», a conclu le directeur.

COUTS

Le total des couts liés à Rosaire-Gendron est de 7,9 M$. Il se décline en huit volets, soit de 1,7 M$ en architecture, de 1,19 $ en infrastructure et superstructure, 2,13 M$ en mécanique du bâtiment, 0,7 M$ en aménagement d’emplacement, 0,1 M$ en équipement, 1,4 M$ en contingences, frais généraux, administration et profit, de 0,5 M$ en honoraires professionnels et de 0,1 M$ en financement temporaire. À noter que ces chiffres ont été arrondis, voir le tableau pour les chiffres précis.

FINANCEMENT ET LOCATION

Le financement des travaux se détaille comme suit : une subvention en vertu du volet 5,1 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités ( PIQM) permet à la Ville de compter sur la somme de 3 250 000 $. Ainsi, un solde de 4 650 000 $ sera porté au compte de taxes pour les 20 prochaines années. C’est donc la somme de 320 000 $ en capital et intérêt qui devront être remboursés chaque année.

Toutefois, comme le souligne Jacques Moreau, directeur du Service des finances et de la trésorerie, Rosaire-Gendron génère aussi des revenus. Actuellement, l’édifice rapporte 146 093 $ par an en location à la Sûreté du Québec. Avec les travaux, un nouveau revenu potentiel de 95 000 $ pourrait s’ajouter et voir le compte de taxes en bénéficier.

Si tous les critères de location étaient remplis, c’est donc 4 821 860 $ qui seraient encaissés par la Ville en 20 ans, ce qu’une nouvelle construction ne saurait générer. À noter que cette extrapolation de revenus exclut les travaux d’entretien inhérents à toute location.

SOIRÉE D'INFORMATION

Ce mardi 3 avril, à la Salle Bon Pasteur de la Maison de la Culture, c'est une vingtaine de citoyens qui se sont déplacés afin d'assister à la séance d'information. À la suite de celle-ci, plusieurs d'entre eux ont profité de l'occasion pour poser des questions et faire des commentaires sur le projet et sur l'importance, selon eux, d'avoir une caserne neuve. Certains auraient aimé une nouvelle caserne aménagée au Carré-Dubé.

Présents, les élus de Rivière-du-Loup ont souligné avoir apprécié l'exercice et ils en ont retiré plusieurs sujets de discussion. La mairesse Sylvie Vignet aimerait discuter de la possibilité de réaliser une nouvelle étude sur la géothermie comme façon de chauffer l'édifice.

Notons enfin qu'une signature de registre afin de s'opposer à ce projet sera possible les 18 et 19 avril. À la rencontre suivante du conseil municipal, le 23 avril, les élus prendront une décision. S'ils décident d'aller de l'avant, on aimerait lancer l'appel d'offres rapidement. On vise la fin des travaux pour mars 2019.