Un succès pour les portes ouvertes des ateliers «Mon Choix»

Dans le cadre de la Semaine de l’emploi au Kamouraska, qui se tenait du 19 au 23 mars 2018, les Ateliers Mon-Choix ont tenu une activité portes ouvertes afin de faire découvrir leur organisme d’aide à l’emploi et leurs nouvelles installations situées au 425, rue Patry à Saint-Pascal.

Près d’une cinquantaine de personnes des milieux communautaires, institutionnels et municipaux étaient réunies pour une activité 4 à 6 des plus conviviales. Une visite des plateaux d’expérimentation du travail et des échanges portant sur l’employabilité ont ponctué l’événement.

Spécialisés dans le déchiquetage de papier confidentiel, la sérigraphie, la broderie et la couture, les plateaux de travail sont nés du désir de créer un contexte de travail réel pour des personnes ayant des besoins d’intégration socioprofessionnelle. Ainsi, les Ateliers Mon-Choix permettent à des participants de tous âges de développer des attitudes et des compétences exigées sur le marché du travail.

«Ils pourraient également permettre à des candidats non retenus par des employeurs de se perfectionner et accroître leurs habiletés professionnelles. Nous sommes d’ailleurs très intéressés à travailler avec les entreprises de la région», a souligné Suzanne Raymond, présidente du Conseil d’administration des Ateliers Mon-Choix.

«Le marché du travail fait face à des défis de rareté de main-d’œuvre, liés, entre autres, à l’évolution démographique et la situation économique favorable. Dans ce contexte, notre région doit notamment diriger ses efforts vers la mobilisation du plus grand nombre de personnes possible», a mentionné madame Hélène Marquis, directrice du bureau de Services Québec de La Pocatière.

À cet effet, COSMOSS Kamouraska (Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé, Scolarisé et en Santé) vient d’embaucher une nouvelle chargée de projet, madame Marie Eve Dionne, afin d’accompagner les employeurs dans le changement de pratiques pour faciliter l’intégration de ces travailleurs.

L’activité a été rendue possible grâce à la participation financière du bureau de Services Québec de La Pocatière et la collaboration des partenaires de la Semaine de l’emploi au Kamouraska : la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Projektion 16-35, le SAE Kamouraska, la Société d’aide au développement de la collectivité du Kamouraska (SADC), le Cégep de La Pocatière, le Développement économique de La Pocatière, la Ville de Saint-Pascal, la MRC de Kamouraska, Promotion Kamouraska et COSMOSS Kamouraska.