Propos controversés sur les médias sociaux : Campor Environnement réagit

Un utilisateur de Facebook, nommé Sébastien Rioux a déclenché une avalanche de commentaires après avoir envoyé des propos controversés en messagerie privée à Charles Lafortune en lien avec sa récente sortie contre le congédiement des employés atteints de déficience intellectuelle dans les magasins Walmart de la province. L'entreprise Campor Environnement de Rivière-du-Loup a rapidement réagi en désapprouvant le contenu de ce message qui aurait été envoyé par l'un de ses employés.

Les dirigeants de Campor Environnement inc comprennent tout à fait les réactions des internautes qui font suite aux déclarations d'un de ses employés sur Facebook et plus encore, ils désapprouvent totalement les propos qui ont été tenus.

«Les gens de notre région savent comment les propos diffusés vont à l'encontre de ce que nous sommes. Nous nous impliquons dans notre communauté et nous sommes fiers d'être une entreprise familiale», mentionne le directeur général Patrick Gagnon.

Même si cette personne n'est pas actuellement au travail - il est en arrêt de travail depuis quelques mois -, nous tenterons de la rencontrer pour exiger sa version des faits. Croyez nous, nous agirons avec diligence. Monsieur Gagnon rappelle que lors d'un embauche, tout employé passe en revue les valeurs de l'entreprise parmi lesquelles il y a le respect. Or, nous observons tous un manque flagrant de respect et de compréhension quand de tels commentaires sont diffusés sur le Web.

Plusieurs employés ont communiqué avec les dirigeants pour signaler les commentaires. Ils se disent déçus, tristes, en colère, choqués... Comme nous tous, ils ne se reconnaissent pas dans ceux-ci.

Campor Environnement inc est une entreprise familiale de l'est du Québec qui emploie 70 personnes.

- Patrick Gagnon, directeur général de Campor Environnement Inc