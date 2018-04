Budget décevant pour les organismes communautaires

La CDC des Grandes Marées accueille de façon mitigée le budget 2018-2019 présenté par le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão.

En effet, le regroupement estime que le présent budget ne propose pas de financement significatif pour les organismes communautaires et que le sous-financement chronique ainsi que le manque de reconnaissance de l’apport important des organismes communautaires dans nos milieux viennent limiter sa capacité d’agir.

Que ce soit un organisme communautaire famille, un organisme en alphabétisation, un centre d’action bénévole, un centre femmes, une cuisine collective ou autre, les organismes d’action communautaire autonome (ACA) jouent un rôle incontournable dans nos milieux. Ces organismes offrent des services faciles d’accès à la population, mais aussi, ils défendent les droits des personnes et des communautés, dans le but de contribuer au développement social et de viser une plus grande justice sociale.

Rappelons que la campagne Engagez-vous pour le communautaire, qui regroupe 4 000 organismes d’action communautaire autonome du Québec, réclame 475 M$ de financement à la mission pour les organismes communautaires autonomes de même que l’indexation de ces subventions afin que ces derniers puissent assumer pleinement leur mission et contribuer au maintien d’un filet social au Québec.

La CDC se désole de constater qu’une fois de plus, les organismes communautaires sont laissés pour compte. Outre un saupoudrage négligeable au regard des besoins réels, le budget 2018-2019 du ministre Leitão ne semble présenter aucune mesure concrète de rehaussement du financement global à la mission des organismes communautaires.

Alors que le présent budget aurait pu être une occasion de redresser cette situation, le gouvernement a décidé de faire la sourde oreille aux besoins criants des organismes communautaires et de leurs membres.