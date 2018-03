L'Opération Ceinture lancée par la Sûreté du Québec

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), tiendront de nombreuses interventions planifiées à travers la province, du 30 mars au 5 avril, dans le cadre de l’opération nationale concertée Ceinture 2018.

C’est sous le thème «Je m’attache, et toi ?», qui vise à rappeler l’importance de boucler sa ceinture de sécurité, et à amener l’ensemble des occupants d’un véhicule à faire de même, que se déploiera la nouvelle campagne de sensibilisation et la 11e édition de l’opération Ceinture.

La SQ rappelle que la ceinture de sécurité contribue largement à sauver des vies et à diminuer la gravité des blessures. En moyenne, pour les années 2012 à 2016, environ 30 % des conducteurs et des passagers de véhicules de promenades décédés ne portaient pas leur ceinture. Le taux de non-port de la ceinture pour les passagers arrière d’un véhicule de promenade décédés dans un accident de 2012 à 2016 est de 37,1%. Le non-port de la ceinture de sécurité dans les collisions mortelles est davantage chez les hommes âgés de 25 à 49 ans.

Le taux de non-port de la ceinture augmente au fur et à mesure que la nuit avance et est souvent associé à d’autres comportements tels que la consommation d’alcool. Plus le taux d’alcoolémie augmente, plus le port de la ceinture diminue.

Chez les conducteurs de véhicules lourds, on constate que l’omission de porter la ceinture de sécurité au volant d’un véhicule lourd est particulièrement plus élevée, atteignant 15,8 % comparativement à 5,4 % pour l’ensemble des titulaires d’un permis de conduire. Lors de collisions mortelles impliquant un véhicule lourd, le conducteur n’était pas attaché dans 34 % des cas.

La Société de l’assurance automobile du Québec déploie une nouvelle campagne de sensibilisation sur l’importance de s’attacher à l’arrière comme à l’avant. La campagne se tient du 26 mars au 29 avril.