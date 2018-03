Quand une cause trouve chaussure à son pied

Reconnu dans le milieu de la vente pour chaussures pour enfants et adolescents, Cubik Chaussures a souhaité s'impliquer dans une cause qui touche justement les enfants. Les propriétaires Catherine Bérubé et Martin Girard ont donc fait imprimer 100 tasses à l'effigie d'Opération Enfant Soleil dont les profits seront entièrement remis à l'organisme.

Opération Enfant Soleil c'est aussi une histoire de famille pour le commerce. C'est que la mère de l'enfant-soleil travaille à la boutique. Fait cocasse, c'est en se renseignant sur la petite Alexane Bélanger que Martin Girard a réalisé que sa mère, Sonia Marquis, était un visage familier.

«Je ne le savais pas. Je l'ai découvert à ce moment-là. Sachant ça, j'étais touché, mais encore plus convaincu !», lance l'homme d'affaires. Une entente a donc été conclue avec l'organisme et les cent tasses ont pu être imprimées.

Ainsi, en achetant une tasse chez Cubik Chaussures, vous donnez à Opération Enfant Soleil. Faites vite, elles trouvent rapidement preneur. Cubik Chaussures est situé au 198, boulevard de l'Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup.