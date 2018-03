Une hausse de sa facture pour une maison vide

Michel Bergeron a eu toute une surprise en recevant sa dernière facture d'électricité d'Hydro-Québec, une somme à payer de 611,97 $ pour une consommation du 19 décembre au 26 février. Un seul hic, la maison n'est pas occupée et le chauffage est réduit à 8 degrés Celsius.

«Ça représente une augmentation de 1000 kilowatts/heure de plus que l'an dernier. Voyons donc ! Nous n'étions pas là et le chauffage était réduit au minimum et ça me coute plus cher que lors que nous étions 3 ou 4 à l'occuper», lance M. Bergeron.

Le propriétaire du Salon Jean et de Maison N.M.K.J Beauté en a vu d'autres. Il a donc communiqué avec le service à la clientèle, mais affirme s'être heurté à un mur. On lui a expliqué que la différence s'explique par des températures plus basses qui ont marqué notre hiver.

«La préposée n'a rien voulu entendre. Selon elle, c'est normal. Une maison occupée par trois personnes, quatre à l'occasion, qui utilisent de l'eau chaude, le lave-vaisselle, la laveuse, la sécheuse, des appareils électroniques, dans une maison isolée et chauffée à 22 degrés consomme moins qu'une maison vide et légèrement chauffée ?»

L'argument du froid ne l'a pas non plus convaincu. La température moyenne du temps de facturation s'établit à -10°C comparativement à -8°C pour les mêmes dates en 2017. M. Bergeron souligne qu'Hydro-Québec n'a pas pu déterminer de période de pointe qui indiquerait une consommation particulière.

L'homme d'affaires a donc contacté à nouveau le service à la clientèle et il a eu droit à une nouvelle explication qui ne l'a pas plus convaincu. «Cette fois, le préposé m'a répondu que le thermostat travaille plus à 8°C que si je l'avais laissé à 22°C. Je n'en reviens pas de sa réponse.»

Info Dimanche a contacté Réjean Savard des Affaires régionales de la société d'État. Ce dernier, qui ne pouvait donner de détails sur un dossier client, a toutefois assuré qu'un employé du Service clientèle communiquerait avec Michel Bergeron dans les prochains jours.