Basques et Témiscouata : la relève entrepreneuriale à l’honneur

Le 28 mars dernier à Témiscouata-sur-le-Lac, on a dévoilé les lauréats locaux du 20e Défi OSEntreprendre pour les MRC des Basques et de Témiscouata. Les membres du comité organisateur ont donc remis 16 prix à une belle relève entrepreneuriale.

Cet évènement a été présenté au Pavillon municipal du quartier Cabano en présence de plus de 100 personnes. Cette année, le Témiscouata et les Basques ont dépassé le cap des 30 inscriptions. Le choix du jury s’est arrêté sur 16 lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur sens de l’innovation et leur créativité. Des bourses totalisant près de 2 500 $ leur ont été décernées.

Huit projets scolaires et autant de nouvelles entreprises représenteront ces deux territoires de MRC lors du gala régional qui aura lieu le 27 avril prochain à l’Hôtel Rimouski.

VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

Le concours Défi OSEntreprendre comporte deux volets. Le premier vise à encourager la mise en place de projets entrepreneuriaux dans les écoles.

Les gagnants du volet Entrepreneuriat étudiant sont : Primaire 1er cycle, «Un jardin pour tous, tous pour un jardin!» de l’École Clair-Matin de Lejeune; Primaire 2e cycle, «Fêtons Noël 2017 en chantant» de l’École Beaucourt de Packington; Primaire 3e cycle, «Viens faire un tour!» de l’École Notre-Dame de Témiscouata-sur-le-Lac; Secondaire 1er cycle, «Service à l’auto» de l’École secondaire de Dégelis; Secondaire 2e cycle, «Filles en forme» de l’École secondaire de la Vallée-des-Lacs de Squatec; Secondaire Adaptation scolaire, «De délicieuses salades» de l’École secondaire de Trois-Pistoles; Formation professionnelle / Éducation des adultes, «RAPID-O-FEU» de la Maison familiale rurale du KRTB à Saint-Clément; Coup de cœur / Projet supplémentaire (2e cycle), «L’usine à souhaits» de l’École Notre-Dame de Témiscouata-sur-le-Lac; Coup de cœur des jurys, «Des artistes pour la persévérance» de l’École Gérard-Collin (1er cycle du primaire) de Témiscouata-sur-le-Lac.

VOLET CRÉATION D’ENTREPRISES

Le volet Création d’entreprises, s’adressant aux entreprises nouvellement créées, a permis d’honorer huit projets. Dans la MRC des Basques, il s’agit pour les catégories suivantes : Bioalimentaire, Chaga du Bas d’Isabelle Blouin et Julie Sylvain; Exploitation, transformation, production, L’Atelier de Richard de Richard Plante; Services aux individus, Clinique chiropratique des Basques de Laura Rioux; Services aux entreprises, Sylvie Albert Services comptables; Relève / Transmission d’entreprises, Horizons Chasse et Pêche de Stéphanie Fournier.

Les gagnants pour la MRC de Témiscouata sont : Commerce, La Halte au P’tit Gibier de Mélanie Piette; Économie sociale, Verger patrimonial du Témiscouata représenté par Francine Caron, présidente; Services aux individus, Centre de santé chiropratique de Dégelis par Jean-Philippe Bérubé.

Le Défi OSEntreprendre est devenu un grand mouvement québécois qui se déploie aux échelons local, régional et national. Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Dans notre région, il est supporté par les milieux de l’éducation et des affaires de même que par plusieurs partenaires.

Notez finalement que les photos des gagnants seront publiées dans l’édition du 11 avril d’Info Dimanche.