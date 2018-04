Une invitation de la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles

La Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles (SHGTP) invite la population à assister à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le dimanche 8 avril à 13 h 30 au Centre culturel de Trois-Pistoles.

À cette occasion, il sera possible d’assister à une présentation sur les particularités de la très belle église de Trois-Pistoles et de découvrir les archives du célèbre Magasin Rioux, ouvert en 1847, et considéré à cette époque comme le plus important magasin général «en bas de Québec».

Claudine April et Andrée Tremblay de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux feront une présentation intitulée «Notre église : un joyau à découvrir et à conserver». Ayant l’allure d’une cathédrale, l’église de Trois-Pistoles renferme de nombreux trésors architecturaux qu’il est important de préserver et de mettre en valeur; une mission bien spéciale pour les gens du milieu.

La population est aussi invitée à venir découvrir une partie des archives du Magasin Rioux qui a eu pignon sur rue à Trois-Pistoles du milieu du XIXe siècle jusque dans les années 1930. Fondée en 1847, ce magasin a prospéré sous la gouverne d’Éloi Rioux, ainsi que sous celle de son fils, Joseph Rioux, qui en ont fait un magasin ultramoderne. L’exposition comprend des livres de comptes ainsi que des photographies de famille. C’est gratuit pour tous.

Fondée en 1977, la SHGTP a pour but d’acquérir et de conserver les documents reliés à l’histoire locale et régionale, de promouvoir et mettre en valeur l’histoire et la généalogie des familles de la région, ainsi que de mettre à jour un centre de recherche. Issue des gens du milieu qui ont à cœur de partager leur passion, l’organisme représente la mémoire de Trois-Pistoles et de la MRC Les Basques.