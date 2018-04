Plusieurs nouveaux Citoyens-Maillons dans les Basques

Plusieurs nouveaux Citoyens-Maillons dynamiques sont maintenant présents dans les Basques pour favoriser l’entraide citoyenne. En effet, quinze nouvelles personnes de la région des Basques se sont jointes à la vingtaine déjà existante pour augmenter la portée de cette approche citoyenne basée sur l’entraide et la solidarité.

Rappelons que les Citoyens-Maillons sont la pièce maitresse de cette approche puisque des personnes bien informées, ouvertes et empathiques, peuvent faire toute la différence dans la vie d’un citoyen ou d’une citoyenne en besoin, que ce besoin soit ponctuel ou à plus long terme.

L’existence de ce tissu social «tricoté» de plus en plus serré fait en sorte que chaque Citoyen-Maillon n’est pas seul puisqu’il travaille de concert avec les autres Maillons aussi bien qu’avec les services d’aide de proximité que sont les travailleurs de rue et l’intervenante de milieu pour les ainés. De plus, ils sont bien outillés avec le Répertoire des ressources mis à jour en continu sur le site de la MRC des Basques qu’ils possèdent aussi en format papier, quand ils sont en déplacement.

Rappelons également que l’Approche citoyenne Maillon les Basques est déployée dans neuf municipalités, ville et villages de la MRC. De plus, d’ici juin, le jaune Maillon devrait rejoindre aussi les deux municipalités qui sont actuellement privées de Citoyens-Maillons.

On remercie toutes ces personnes pour leur engagement généreux et spontané. N’hésitez pas à leur demander conseil quand ils portent leur identifiant au logo du Maillon. Et… joignez-vous à nous !