Le concours «Branché sur ma ville» fait des heureux

La Ville de Rivière-du-Loup procédait le 19 mars dernier au tirage du concours «Branché sur ma ville», parmi tous ceux ayant téléchargé l’application VilleRDL pour tablette et téléphone intelligent depuis son lancement. Le sort a désigné Steve Lagacé de Rivière-du-Loup, qui remporte donc la croisière aux baleines pour deux adultes et deux enfants.

Lors d’une rencontre au cours de laquelle la mairesse, Sylvie Vignet, a remis le prix au récipiendaire, celui-ci a spontanément avoué que les membres de sa famille et lui-même étaient fort heureux de pouvoir ainsi bientôt partir à l’aventure sur le fleuve.

Bien que le concours soit terminé, il demeure avantageux pour les citoyens de télécharger l’application VilleRDL et ainsi recevoir les avis, nouvelles et nouveautés, en plus de pouvoir signaler des bris, nids-de-poule, etc. L’application permet également de participer à des concours, répondre à des sondages et avoir accès à la carte interactive des divers terrains sportifs, services publics et autres de Rivière-du-Loup.

L’application peut être téléchargée sur l’AppStore ou GooglePlay en recherchant VilleRDL. Pour bénéficier de son plein potentiel, il est préférable d’inscrire un profil et accepter les notifications.