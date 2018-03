Un party de crabe au profit de la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent

Le 17e Super party de crabe se tiendra le 28 avril à 18 h au Colisée de Rimouski. Environ 1 300 convives sont attendus pour l’évènement, ce qui en fait le plus gros party de crabe de l’Est du Québec.

Avec l’appui des partenaires Tim Hortons, Canadian Tire de Rimouski et DMB Distribution alimentaire, l’organisation pourra distribuer plus de 30 000$ pour les jeunes en difficulté du Bas-Saint-Laurent. Grâce aux sommes recueillies lors de cet évènement, la Fondation investit chaque année dans différents fonds qui favorisent le soutien des jeunes dans leur réussite étudiante.

Des bourses d’études, certificats cadeau pour la rentrée scolaire et ordinateurs font partie des ressources attribuées par la Fondation. Elle encourage leur besoin d’autonomie par l’attribution de trousseau de départ et de permis de conduire. Elle finance également des projets spéciaux comme l’Opération les Fées qui les aide à assister à leur bal de finissant et favorise leur vie sociale par la participation à des camps de vacances, entre autres.

Cette année, la soirée devient un évènement écoresponsable puisque grâce à la collaboration de la Ville de Rimouski, par son service de génie et environnement, le crabe sera composté et tous les éléments se retrouvant sur la table seront aussi compostables ou récupérables.

La Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent est un organisme caritatif qui vient en aide aux enfants, pris en charge par la direction de la protection de la jeunesse du Bas-Saint- Laurent, en leur permettant de réaliser leurs rêves et en leur donnant les moyens de se dépasser. L’an passé, elle a aidé près de 900 enfants et redonné en dons plus de 65 000$.