La Fédération des employés du préhospitalier s'estime oubliée par le gouvernement

La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) déplore l’absence d’investissement pour améliorer la desserte ambulancière dans le budget du gouvernement du Québec 2018.

La FPHQ dénonce depuis plusieurs mois le manque de ressources pour les paramédics. Elle réclame la fin des horaires de faction sur le territoire du Québec ainsi que l’ajout de ressources à Québec, à Lévis et dans les Laurentides afin d’améliorer le temps de réponse et la qualité des services offerts à la population. Il y a quelques semaines, la FPHQ a rencontré directement le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, à cet effet.



«Le gouvernement a fait le choix de ne pas accorder les ressources nécessaires à l’amélioration des services préhospitaliers. C’est la population québécoise qui en est perdante», a affirmé Daniel Chouinard, président de la FPHQ.



La Fédération des employés du préhospitalier du Québec réunit plus de 1 800 travailleurs du domaine du préhospitalier, répartis sur l’ensemble du territoire québécois par le biais de 45 fraternités. Ses membres sont des paramédics, des répartiteurs médicaux d’urgence et du personnel de soutien et de bureau.