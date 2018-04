Le CLD des Basques dresse son bilan

C’est sous le signe de l’effervescence que le président du CLD des Basques, Réjean Côté, a présenté le 27 mars, en assemblée générale annuelle (AGA), les résultats de l’année 2017.

Parmi les dossiers qui ont retenu l’attention du CLD en 2017, notons le projet de parc éolien Nicolas-Rioux, l’installation d’Organic Ocean, une entreprise de biotechnologies et deux projets de motels industriels. Le CLD accompagne de plus, depuis quelque temps, les promoteurs d’un carrefour touristique aux intersections des routes 132 et 293.

La promotion du territoire a été marquée par un nouveau guide touristique de même que par la diffusion de nouvelles capsules thématiques : « Les Basques, paradis des jeunes entrepreneurs ». Un cahier prestige économique paraîtra aussi sous peu.

Côté investissement, le CLD, par le biais de ses divers fonds, a accordé dans des projets de développement 1 022 289 $ qui ont généré pour 6 153 577 $. Au total, ce sont 65 entreprises qui ont été soutenues par le CLD, maintenant ou créant 237 emplois dans les Basques.

Concrètement, il s’agit de 14 prêts totalisant 808 751 $ dans le cadre du Fonds local de solidarité (FLS) et le Fonds local d’investissement (FLI) pour des retombées de 1 741 260 $ dans le milieu ; 213 538 $ accordés à 58 entreprises grâce au Fonds de développement des entreprises (FDE) générant des investissements de 5 371 380 $. Le fonds s’étant épuisé, c’est à même les surplus cumulés du CLD que l’organisme a pu continuer d’appuyer les entreprises locales ; Près de 2 000 $ octroyés sous forme de micro subventions pour des activités locales.

Le Conseil d’administration 2018-2019 du CLD des Basques est composé de : Bertin Denis, Jean-Pierre Rioux, Alain Bélanger, Réjean Côté, Bernard Devers, Jean-Louis Gagnon, Martin Gendreau et Bernard D’Amours. Johanne Bélanger du CLE de Trois-Pistoles et Dennis Pelletier du bureau de Jean D’Amour agissent à titre de membres non-votants.

Il est possible de consulter le rapport annuel sur le site internet du CLD des Basques au www.cld-basques.qc.ca. Le CLD est l’organisme désigné par la MRC des Basques pour atteindre ses objectifs en matière de développement économique.