Deux Loupiots performent au Championnat canadien sénior

Les 32 meilleurs patineurs et patineuses de vitesse de 19 ans et plus au Canada se sont donné rendez-vous, du 23 au 25 mars, à Laval dans le cadre du Championnat canadien sénior #2. Deux athlètes juniors du club des Loupiots se sont qualifiés pour cette compétition en raison de leurs excellents temps, soit Anne Boudreau-Alexandre et Alexis Marceau.

Au 1500m, Anne a terminé au 17e rang. Alexis quant à lui a reçu une pénalité. Le lendemain au 500m, Anne a terminé au 21e rang malgré une chute en préliminaire. Alexis a, pour sa part, terminé en 5e place.

La distance du 1000m était au programme de la dernière journée. Anne a terminé en 14e place tandis qu’Alexis a terminé au 7e rang. Au cumulatif de cette compétition, Anne termine en 19e position tandis qu'Alexis s’est classé au 13e rang et termine ainsi premier des juniors présents.

La saison tirant à sa fin, ces patineurs se rencontreront une dernière fois à Québec pour le Championnat québécois ouvert dans 2 semaines. Félicitations à ces patineurs de haut niveau qui ont su conjuguer études et entrainements de manière exceptionnelle.