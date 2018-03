75 ans de services pour le Club Rotary de Rivière-du-Loup

Le 27 mars 2018 est jour de fête pour le Club Rotary de Rivière-du-Loup. Il y a 75 ans, il obtenait sa charte et ses membres se joignaient à une grande famille de personnes impliquées dans leur communauté à travers le monde. Encore aujourd’hui, ceux-ci partagent les mêmes valeurs d’entraide, de respect et de paix qu’au tout début.

Invités à l’hôtel de ville de Rivière-du-Loup dans le cadre d’une activité de célébration mardi, les membres du Club Rotary étaient tout sourire et avec raison. Ensemble, ils représentent et poursuivent une tradition d’implication essentielle dans notre milieu.

«Le Club Rotary est un acteur important au sein de notre communauté depuis 75 ans…ce n’est pas rien! Le Club est devenu un incontournable à Rivière-du-Loup. Très près des citoyens, il connait leurs besoins et il leur fait profiter son grand cœur. C’est aujourd’hui important de vous remercier, chacun et chacune d’entre vous pour se que vous faites», a déclaré la mairesse, Sylvie Vignet.

Actuellement, une vingtaine de membres rotariens s’impliquent dans les différentes missions du Club. La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, le Comité d’accompagnement LA SOURCE, le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup, L’entre-Jeunes, l’achat d’équipements de soins, ainsi que le soutien d’organismes, d’individus et d’actions internationales font partie des causes encouragées avec des dons.

«Depuis le tout début, les valeurs de paix et d’entraide sont très fortes et c’est encore le cas aujourd’hui. Après 75 ans, on a encore ce même objectif de venir en aide aux gens qui en ont besoin. Ça ne changera pas et nous sommes fiers de cela», souligne le président actuel, Jacques Roy.

GRANDE FAMILLE

S’il a bien sûr évolué au cours des années, en accueillant par exemple une première femme à la fin des années 80, le Club Rotary de Rivière-du-Loup repose toujours sur une même base. Il rassemble et unit au même titre qu’une «grande famille» dans les joies et les épreuves.

C’est notamment ce qu’a découvert Daniel Gosselin au cours des 50 dernières années. «En 1967, j’ai découvert un club social qui nous permettait de distribuer auprès de la société, mais aussi de créer des amitiés fortes. Avec le temps, j’ai réalisé l’importance des liens entre les Rotariens, à quel point nous sommes tissés serrés. Je ne suis pas tenté de quitter, je continue encore, même après 50 ans», raconte celui qui a été président en 1977-78, sourire aux lèvres.

Au cours de la prochaine année, le Club Rotary de Rivière-du-Loup célèbrera ses membres et ses actions grâce à cinq capsules promotionnelles partagées sur les réseaux sociaux. Un souper de fête se tiendra également le 9 juin prochain.