Biopterre obtient la première licence de production de cannabis à des fins de recherche au Canada

Afin de répondre à la demande des entreprises, Biopterre - Centre de développement des bioproduits vient d’obtenir une licence de Santé Canada pour la production de cannabis à des fins de recherche scientifique. Cette licence, une première au Canada, permettra à Biopterre de conduire des projets de recherche à petite échelle en lien avec la production de cannabis.

Cette nouvelle thématique de recherche permettra non seulement de développer les connaissances agronomiques et techniques nécessaires à l’accompagnement des producteurs, mais aussi de répondre aux besoins en développement et innovation des fournisseurs d’intrants agricoles essentiels à l’émergence de cette production au Québec et partout au Canada.

Biopterre est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié au Cégep de La Pocatière et collaborant avec l’Institut de technologie agroalimentaire, qui appuie les entreprises pour le développement de bioproduits notamment à des fins horticoles (par ex. fertilisants, biostimulants, substrats, biopesticides) et dans la mise en place de nouvelles productions innovantes.