Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET), André Fortin, a souligné à l'Assemblée nationale la tenue de la première Semaine nationale de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies.

Cette nouvelle semaine nationale, initiative du député fédéral Nicola Di Iorio et de sa fille Claudia Di Iorio, vise à sensibiliser de façon récurrente la population aux dangers de la conduite avec les facultés affaiblies, qui cause chaque année de graves accidents et brise trop de vies. Elle se tiendra tous les ans la troisième semaine du mois de mars.

«Afin d'améliorer la sécurité sur nos routes, nous avons déposé récemment un projet de loi modifiant le Code de la sécurité routière. Les nouvelles mesures envisagées prévoient notamment des peines plus sévères pour les récidivistes de l'alcool au volant. Ce projet de loi a d'ailleurs franchi une étape importante, cette semaine, avec la fin de son étude détaillée.

J'invite les citoyennes et les citoyens à parler des dangers de conduire avec les facultés affaiblies. En cette Semaine nationale de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies, il faut faire passer le message et ainsi augmenter la sécurité sur nos routes», souligne André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

FAITS SAILLANTS

L'alcool au volant demeure l'une des principales causes d'accident au Québec.

De 2011 à 2015, chaque année, les accidents dus à l'alcool ont causé en moyenne 130 décès (32 %), 310 blessés graves (18 %) et 1 800 blessés légers (5 %).

L'entourage des conducteurs fait partie de la solution, en matière d'alcool au volant. Les amis, les membres de la famille ou les collègues peuvent jouer un rôle important en intervenant pour empêcher un proche de conduire avec les facultés affaiblies.

En plus de causer des accidents graves, l'alcool au volant a des conséquences légales et financières importantes pour le conducteur (permis suspendu, casier judiciaire, amende, antidémarreur éthylométrique, etc.).