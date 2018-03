Une campagne de financement pour le service de réadaptation du CHRGP

Une demande a été faite par les professionnelles en réadaptation du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) de Rivière-du-Loup auprès de l’Association régionale des prothèses du KRTB afin d’amasser des fonds pour l’achat d’une chaise Thera-Glide et d’autres équipements pour la réadaptation des patients suite à une chirurgie en orthopédie. L’objectif est d’amasser 2 500 $.

L’Association régionale des prothèses du KRTB (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Basques) formée en 2003 est un organisme de bienfaisance enregistré dont les objectifs sont entre autres de créer des liens et partager le vécu entre les personnes qui portent une prothèse articulaire à la hanche ou au genou et de mettre sur pieds des ressources pouvant servir de moyens pour accroitre la qualité des soins reliés à la pose de prothèses articulaires. L’Association a déjà réalisé la production de deux documents audio-visuels sur la pose de prothèses articulaires, un pour la hanche et un pour le genou et une campagne de financement qui a permis l’acquisition de deux tables spéciales pour l’application de traitements pour le personnel en réadaptation de l’hôpital de Rivière-du-Loup.

Concernant la présente campagne de financement pour l’achat d’une chaise Thera Glide, le nombre d’interventions à l’hôpital de Rivière-du-Loup pour la pose de prothèse articulaire aux membres inférieurs est en hausse. La clientèle est en croissance et le service de réadaptation a un besoin d’un outil simple, mais très efficace pour améliorer la mobilisation précoce et sécuritaire des patients.

Voici les avantages de ce type de chaise pour le service de réadaptation: la chaise est ajustable en hauteur/profondeur donc un meilleur positionnement pour un minimum de douleur pendant les exercices de réadaptation. Se bercer permet aussi d’imiter une technique de relaxation musculaire utilisée en physiothérapie (contracter-relaxer) pour augmenter l’amplitude articulaire avec le moins de douleur possible. Avec la clientèle de prothèse totale de la hanche, la composante autobloquante permet au patient de s’asseoir et se bercer en respect des restrictions articulaire et en toute sécurité.

Suite à une entente avec la fondation du CHRGP, il est possible de recevoir une déduction d’impôt en faisant un chèque au nom de : Fondation de la santé de RDL (Chaise Thera-Glide). Il s’agit d’expédier le chèque à : Association régionale des prothèses du KRTB, C.P 365, Rivière-du-Loup, G5R 3Y8.

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec un des membres du conseil d’administration de l’Association régionale des prothèses du KRTB : Jean-Pierre Bélanger (418-898-6093), Jean-Guy Bossé (418-893-5304), Denise Dubé (418-867-1636), Lise Dumont (418-862-1749), Jacques Emond (418-862-4915), Nancy Lachance (418-868-1010 poste 2331), Denis Leclerc (418-851-1042) ou Yves Massé (418-862-1797).