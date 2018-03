160 postes affichés au 3e Babillard de l’emploi des Basques

La troisième édition du Babillard de l’emploi des Basques s’est avérée très appréciée le 23 mars. L’évènement a d’ailleurs établi de nouveaux records pour cette MRC avec 160 postes affichés, dont 45 pour les étudiants, provenant de 72 entreprises.

Un local a été aménagé à cet effet aux Galeries Trois-Pistoles. Sur place, les chercheurs d’emploi ont pu consulter les offres d’emploi dénichées par l’équipe du comité emploi des Basques. Ils avaient aussi la possibilité de rencontrer des conseillers en emploi et en développement économique pour les soutenir dans leur recherche d’emploi, dans un retour aux études ou pour partir en affaires.

Le marché de l’emploi a passablement changé au cours des dernières années. Mireille Parent de Services Québec a d’ailleurs souligné que «le chômage très bas au Bas-Saint-Laurent, taux annuel de 6.1 % pour 2017, rend de plus en plus difficile l’arrimage entre les chercheurs d’emploi et les entreprises.

Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, considère lui aussi que le portrait a changé : «on parle dans les Basques de plein emploi, à temps plein ou saisonniers.» Selon le préfet, il y a maintenant plus de travailleurs recherchés que de chercheurs d’emploi. «La courbe a changé de côté, dans la MRC des Basques je pense que c’est positif», a-t-il ajouté.

Six organismes partenaires ont collaboré au 3e Babillard de l’emploi des Basques qui s’est déroulé dans le cadre de la Semaine de l’emploi du Bas-Saint-Laurent du 19 au 23 mars 2018.