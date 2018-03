Le Festival Western devient «Dégelis en fête»

Durant les deux dernières décennies à Dégelis, la fin juin et le début juillet ont été marqués par de mémorables évènements. Rappelons-nous du populaire Festivélo et du Festival Western. En 2018, place à «Dégelis en fête au rythme de la rue» qui se déroulera du 28 juin au 1er juillet.

On promet une programmation d’activités variées, entièrement gratuite, qui plaira aux petits et grands. Le retour d’activités incontournables des évènements antérieurs et des nouveautés seront au programme.

Mentionnons que la 9e édition du Festival Western s’est terminée sur une note positive, mais la mobilisation des bénévoles autour de l’évènement devenait plus difficile. En décembre dernier, les membres de la Table de concertation en loisirs de Dégelis ont discuté du sujet. Plusieurs idées ont été lancées; un retour dans le temps, revivre l’ambiance du Festivélo en utilisant la rue Principale, le lac et la rivière. Il a été proposé qu’un comité se rassemble pour organiser le futur évènement.

À ce jour, près de 20 bénévoles en provenance de différents organismes de Dégelis mettent la main à la pâte. Un comité de coordination a été formé avec, comme responsable, Simon Potvin, accompagné de Suzanne Dubé, Richard Bard et Linda Bergeron. En plus de l’implication active des autres bénévoles et du Service des loisirs de Dégelis. Aussi, Serge Grondin et une partie de l’équipe demeurent au sein du comité pour faire le suivi des activités équestres.

«Dégelis en fête au rythme de la rue» sera un évènement rassembleur à l’image des gens de Dégelis. Le nom du nouvel évènement a été trouvé dans le cadre d’un concours lancé auprès des jeunes de l’école Desbiens. Bravo à Océanne Ouellet et Daphnée Desrosiers, qui ont respectivement trouvé le nom et le slogan de l’évènement.

Le festival se déroulera sur un plus grand site et s’étendra du Centre communautaire à la rue Principale en passant par la cour des écoles Desbiens et secondaire. Voici un aperçu des activités prévues: bingo, gymkhana, tire de chevaux, animation musicale sur les sites, 5 à 7 pizza Optimiste et danse sous le chapiteau, rallye vélo Optimiste, Place des jeunes (jeux gonflables, popcorn, barbe à papa, animation), exposants et plus encore. Le parfait prétexte pour inviter parents et amis pour fêter et célébrer l’été.

Le samedi 30 juin, en soirée, ça va déménager! Deux groupes invités feront danser les festivaliers au centre-ville; le Cover Band Beat Trip avec son répertoire de grands succès pop des années 80 à aujourd’hui, suivi de Round the Clock qui offre un répertoire de musique rétro et «Classic Rock» des années 69 à 80.