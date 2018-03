Vers le développement de l’entrée ouest de Rivière-du-Loup

Quelques dizaines de promoteurs étaient rassemblés à l’hôtel de ville de Rivière-du-Loup, ce jeudi 22 mars, afin d’en connaître davantage sur la vision de l’organisation Vivre en Ville au sujet du développement de l’entrée ouest de la ville. Une rencontre «fort intéressante» dont on espère récolter les fruits dans un futur proche.

Le désir de développer ce secteur névralgique est sur la table depuis plus de 10 ans à Rivière-du-Loup. Mais même s’il a été abordé par les deux derniers conseils municipaux, celui en place actuellement est déterminé à le concrétiser, lance la mairesse Sylvie Vignet. C'est une priorité.

«C’est un trop gros terrain pour le laisser vide. C’est un secteur très fréquenté et il nous voulons en être fiers. Notre objectif au conseil de ville, c’est que le développement débute au cours de ce mandat. C’est un objectif que nous portons tous», indique Mme Vignet.

La Ville de Rivière-du-Loup estimait qu’il était essentiel de rencontrer des gens d’affaires et des partenaires du secteur de l’immobilier dans le cadre de ce grand projet de développement. «Ça faisait longtemps qu’ils demandaient de participer. Leur opinion est importante et c’est quelque chose qu’on souhaite faire de nouveau», souligne la mairesse de Rivière-du-Loup. «Dans ce cas-ci, nous avons tous l’intérêt de réaliser un projet harmonieux.»

Le développement passe notamment par la vision de Vivre en Ville, une organisation provinciale spécialisée en développement de collectivités viables. Elle travaille d’ailleurs en collaboration avec l’administration municipale louperivoise depuis plusieurs années déjà.

«Leur mandat était de procurer un plan d’ensemble, une vision, de ce que pourrait ressembler le projet une fois terminé. Il y avait les rues, les stationnements, etc., mais tout cela est modulable (…) On voulait qu’ils [les promoteurs] voient les possibilités. On souhaite une belle entrée de ville qui donne accès à des résidences, des appartements et des commerces. L’espace disponible est impressionnant.»

Au même titre que les promoteurs, les élus louperivois n’avaient pas encore vu les éléments proposés avant la rencontre. Un geste volontaire, puisqu’on souhaitait ne pas avoir une idée préconçue avant la discussion. «On voulait les regarder en même temps et ainsi pouvoir en discuter directement.»

Après avoir fait part de leurs commentaires «à chaud», les promoteurs sont néanmoins repartis avec un formulaire leur permettant de détailler davantage leurs idées et leurs recommandations au sujet de ce qui leur a été présenté. La Ville rassemblera ces documents la semaine prochaine et demandera à Vivre en Ville de détailler encore davantage leur travail.

Éventuellement, un projet beaucoup plus concret sera présenté à la population, une étape importante pour le conseil municipal. Le processus de réalisation pourra ensuite s’enclencher.