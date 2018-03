540 emplois sont offerts au Témiscouata

Pas moins de 540 postes ont été offerts cette année lors du 19e Salon de l’emploi du Témiscouata tenu le 22 mars dans le gymnase de l’École secondaire de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. De toute évidence, il y a de bons emplois disponibles dans cette MRC pour les chercheurs qui pouvaient également rencontrer directement des employeurs à cette occasion.

«La 19e édition est dans nos meilleurs résultats», a mentionné Cindy Viel, directrice générale du Service Accès-Emploi, organisme coordonnateur de l’évènement. La moyenne des années antérieures est de 475 offres d’emploi affichées. Le comité organisateur a également enregistré un record pour le nombre d’exposants, soit 60 entreprises et organismes de services. Premier emploi, changement de carrière, retour aux études ou projet entrepreneurial, les visiteurs, 570 adultes plus 200 étudiants du secondaire, ont eu l’occasion de rencontrer des intervenants.

Le Salon de l’emploi du Témiscouata permet, et ce depuis maintenant 19 ans, d’obtenir un portait complet du marché de l’emploi de ce territoire. Le Service Accès-Emploi a contacté 1 500 entreprises du Témiscouata afin de vérifier leur besoin de main-d’œuvre et de découvrir les emplois qui ne sont pas affichés par les moyens habituels. Les postes présentés proviennent de tous les domaines d’activité et de tous les niveaux de spécialisation. Ils répondent à tous les besoins : temps plein et temps partiel, saisonnier, étudiant, etc.

Le Salon de l’emploi du Témiscouata livre aussi comme message qu’il ne s’agit pas seulement du choix d’un emploi. «La qualité de vie fait partie de l’équation lorsque vient le temps de choisir une région, un nouvel emploi ou un lieu pour son projet entrepreneurial», a souligné Mme Viel.

Le 19e Salon de l’emploi du Témiscouata s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’emploi du Bas-Saint-Laurent qui s’est tenue du 19 au 23 mars 2018. «Rien nous indique qu’il n’y aura pas une 20e édition», a conclu Cindy Viel.