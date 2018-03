Séance d’information portant sur le réaménagement de la caserne

La Ville de Rivière-du-Loup convie les citoyens à une séance d’information portant sur le réaménagement de l’édifice Rosaire-Gendron et de la caserne de pompiers. Cette rencontre aura lieu le mardi 3 avril prochain, 19 h, à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture.

Lors de cette séance, une présentation du projet, de ses enjeux, des nouvelles normes de sécurité en vigueur et du financement sera effectuée par la mairesse, Sylvie Vignet, le directeur général, Jacques Poulin, le directeur du Service technique et du développement durable, Gérald Tremblay, et le directeur du Service de sécurité incendie, Éric Bérubé. Les citoyens pourront alors apprécier l’ensemble des travaux à réaliser et obtenir réponse à toutes leurs questions.

D’une envergure de 7,9 M$, les travaux comprennent à la fois la mise aux normes de l’édifice Rosaire-Gendron, construit en 1965, et une reconfiguration des lieux pour répondre aux besoins modernes en sécurité incendie.