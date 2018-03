Jérémy Leblond et l’équipe des Looney Loonies traverseront l’Europe sans argent

L’équipe du Louperivois Jérémy Leblond, composée également de Vincent Asselin et Alexis Arseneau a été sélectionnée pour participer au défi international «Red Bull Can You Make It». Ils devront traverser l’Europe pour se rendre de Budapest en Hongrie jusqu’à Amsterdam aux Pays-Bas, un périple d’environ 1 400 km, du 10 au 17 avril et ce, sans argent.

«Comme préparation, nous avons regardé ce que les autres équipes ont fait l’an passé. On a aussi cherché pour un itinéraire plus facile, où nous allons avoir moins de difficulté à faire du pouce selon les pays. C’est beaucoup de recherche et nous allons pratiquer certaines phrases pour échanger nos Red Bull en allemand et en hongrois», explique le Louperivois Jérémy Leblond. Les trois amis forment la seule équipe québécoise du défi.

Cette compétition regroupe plus de 200 équipes étudiantes de plus de 60 pays différents. Ils doivent traverser l’Europe en sept jours en utilisant uniquement des cannettes de Red Bull comme monnaie d’échange et un téléphone cellulaire au forfait illimité.

«Tous les trois nous sommes en train de nous entrainer pour améliorer notre cardio. Pendant sept jours, nous allons énormément marcher. Au cours des prochains jours nous allons aussi être plus actifs sur les réseaux sociaux», a précisé Jérémy Leblond.

Alexis, Vincent et Jérémy, étudiants à l’Université Concordia et à l’Université du Québec à Montréal, ont terminé avec 3 700 votes du public lors de la première étape de sélection, ce qui les plaçait au 2e rang au Canada. Un jury les a par la suite choisis pour faire partie des trois équipes canadiennes de l’aventure. Originaires de Montréal, Lachine et Rivière-du-Loup, ceux qui s’appellent les Looney Loonies forment la seule équipe québécoise. Ils devront faire preuve de créativité, de persuasion et de débrouillardise pour arriver à se nourrir, se déplacer et se loger pendant ces sept jours à l’étranger.

Il sera possible de suivre leur aventure en suivant ce lien https://canyoumakeit.redbull.com/en/teams/744/ ou encore la page Facebook des Looney Loonies.