Popote roulante : faire la différence au quotidien

Obtenir un repas chaud livré à sa résidence peut faire une grande différence pour les ainés, les personnes en convalescence ou avec certaines limitations. Il a été possible de suivre la bénévole Louise Simard de même que la mairesse de Rivière-du-Loup Sylvie Vignet lors de la livraison de 13 repas par le Centre d’action bénévole des Seigneuries dans la MRC de Rivière-du-Loup le 21 mars.

À l’occasion de la Semaine québécoise des popotes roulantes, Sylvie Vignet de même que les quatre conseillers Mario Bastille, Steeve Drapeau, Nelson Lepage et André Beaulieu ont participé à la distribution. Le départ s’est fait chez le service de traiteur Rina Fraser de la rue Léveillé à Rivière-du-Loup.

Parmi les bénéficiaires de la popote roulante, tous étaient unanimes : la livraison des repas fait une réelle différence au quotidien. «On favorise le maintien à domicile à l’aide de repas nutritifs à un moment où le tissu social s’effrite. On contribue ainsi au mieux être de notre communauté», commente la directrice générale du Centre d’action bénévole des Seigneuries, Christiane Vincent.

ENTRAIDE

Lors de la livraison à domicile, Sylvie Vignet a pu constater que les repas chauds sont parfois une occasion pour les ainés d’échanger, de briser l’isolement et d’avoir un peu de réconfort. Certains s’étaient même fait recommander ce service par des médecins ou des infirmières du CISSS du Bas-Saint-Laurent afin de faciliter leur retour à domicile.

Les citoyens qui ont recours à ce service le font pour différentes raisons, pas simplement par manque de moyens financiers. Certains se sont confiés à propos de problèmes de santé majeurs nécessitant une greffe d’organes ou une convalescence prolongée, d’autres sont plutôt touchés par le départ ou la maladie d’un proche ou encore souhaitent avoir un certain répit puisqu’ils n’ont plus l’énergie nécessaire afin de cuisiner tous les repas.

«On croit beaucoup à l’entraide. Il ne faut pas oublier les personnes qui ont des moments plus difficiles. Ça fait du bien de donner, parfois plus que de recevoir», a commenté la mairesse Sylvie Vignet.

INFORMATIONS

Ainsi, les repas sont livrés par une quinzaine bénévoles trois jours par semaine à Rivière-du-Loup entre 11 h et midi. Ils comprennent la soupe, le repas principal et un dessert pour un prix se situant entre 6 et 10 $. La préparation des repas est réalisée par les traiteurs et restaurateurs locaux. Dans la MRC de Rivière-du-Loup, environ 150 personnes bénéficient de ce service par année dans les municipalités de L’Isle-Verte, Saint-Paul-de-la-Croix, Cacouna, Saint-Épiphane, Saint-Hubert, Saint-Cyprien, Saint-Antonin et Rivière-du-Loup. Le magasin IGA Extra fournit 60 sacs de livraison isothermiques pour la popote roulante. Le Centre d’action bénévole des Seigneuries est d’ailleurs toujours à la recherche de bénévoles dans ces municipalités.

La 13e Semaine des popotes roulante se tient du 18 au 24 mars sous le thème «Bon gout, bon prix, sourire inclus». Il est possible de s’inscrire à ce service auprès du Centre d'action bénévole des Seigneuries au 418-867-3130 poste 212.