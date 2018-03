Les employés du CISSS paieront près du double en frais de stationnement

La tarification harmonisée des frais de stationnements pour les employés du CISSS du Bas-Saint-Laurent fera passer la note en 2019-2020 à Rivière-du-Loup à près du double des tarifs qui étaient en vigueur jusqu'au 1er avril 2017. Info Dimanche a obtenu un document détaillant cette tarification progressive.

Le CISSS Bas-Saint-Laurent précise que cette nouvelle tarification qui se veut harmonisée est établie selon trois grands principes, soit l'uniformisation sur l'ensemble du territoire, de l'équité entre les visiteurs, les employés du CISSS et les médecins, et en fonction des espaces de stationnement. On s'en doute, cette hausse n'a pas fait beaucoup d'heureux chez les employés concernés.

TARIFICATION DES EMPLOYÉS

Ainsi, pour 2019-2020, que ce soit pour le centre hospitalier, le CLSC, le CHSLD, le CRDI, la nouvelle tarification sera portée à 293 $ taxes incluses. Avant le 1er avril 2017, les frais étaient de 144 $ dans le cas du centre hospitalier, du CLSC et du CHSLD.

Il est à noter que le tarif peut varier en fonction du statut de l'employé et des heures travaillées et que les indexations pour 2018-2019 et 2019-2020 sont exclues.

Pour l'année 2017-2018, les frais visant les trois mêmes établissements ont atteint 193 $. Pour la deuxième année de cette révision annuelle, le tarif de base avec taxes sera porté à 243 $.

LES BASQUES - TÉMISCOUATA - KAMOURASKA

Dans Les Basques, le Témiscouata et le Kamouraska, le tarif annuel devrait atteindre la somme de 195 $, taxes incluses. Dans les Basques, pour l'année en cours, le tarif total est de 152 $, de 128 $ au Témiscouata et de 146 $ pour le Kamouraska. À noter qu'il s'agit des frais pour les centres hospitaliers, les CLSC et les CHSLD.

CLIENTÈLE

Rappelons que la semaine dernière, la Coalition avenir Québec (CAQ) a décrié les tarifs de stationnement qualifiés «d'abusifs» dans les hôpitaux. Par la voix de son député François Paradis, la CAQ propose que les deux premières heures soient gratuites et d'imposer un plafond maximum de 7 à 10 $ par jour.

Depuis 2017 au CHRGP, les frais de stationnement sont gratuits les 30 premières minutes, puis de 3,75 $ pour ensuite augmenter à 4,50 $ pour l'heure suivante et finalement atteindre 5,25 $ avant que le tarif maximal quotidien ne s'applique à la 4e heure, soit un montant de 7,50$.

Info Dimanche a demandé vendredi dernier au CISSS du Bas-Saint-Laurent les revenus générés par les tarifs de stationnement des centres hospitaliers de Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac et de Trois-Pistoles. Ces chiffres ne nous ont pas encore été transmis.